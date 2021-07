Temptation Island 2021, 2a puntata/ Diretta, falò e coppie: Claudia e Ste vanno via?

Temptation Island 2021, anticipazioni e diretta seconda puntata

Lunedì 5 luglio, in prima serata, canale 5 trasmette la seconda puntata di Temptation Island 2021. Dopo il successo ottenuto con la prima puntata che ha incollato davanti ai teleschermi 3.194.000 telespettatori con uno share 20,96%, Filippo Bisciglia torna a raccontare il viaggio nei sentimenti delle sei coppie protagoniste. Questa sera, il conduttore mostrerà cos’è successo nel villaggio dei fidanzati e delle fidanzate. Le coppie protagoniste sono: Claudia e Ste, Valentina e Tommaso, Jessica e Alessandro, Manuela e Stefano, Natascia e Alessio, Floriana e Federico. Sei coppie fidanzate da diverso tempo che hanno deciso di mettere alla prova i propri sentimenti. Sin dai primi momenti vissuti nel villaggio, non sono mancati i colpi di scena. Federico, in particolare, si è lasciato andare a rivelazione che hanno fatto piangere Floriana mentre Claudia ha messo in dubbio il proprio futuro con Ste con cui dovrebbe convolare a nozze ad agosto. Cosa accadrà, invece, questa sera? Andiamo a scoprirlo insieme.

Il primo falò di Temptation Island è di Claudia e Ste?

La seconda puntata di Temptation Island 2021 riserverà un primo colpo di scena al pubblico di canale 5. Come anticipa un video pubblicato sulla pagina Instagram del programma dell’amore, Filippo, a sera inoltrata, si presenterà nel villaggio dei fidanzati per fare un annuncio importante. Il destinario del messaggio sarà Ste a cui Filippo annuncerà la decisione di Claudia di confrontarsi subito al falò. Un annuncio che spiazzerà letteralmente Ste. Cosa avrà spinto Claudia a chiedere immediatamente il falò di confronto? Avrà visto qualche atteggiamento sbagliato del fidanzato o si sarà resa conto di ciò che desidera dalla sua storia d’amore? Dalle poche anticipazioni, pare che l’intenzione di Ste sia quella di presentarsi al falò. Andrà davvero così o ci sarà un clamoroso colpo di scena che spingerà il fidanzato a rimandare il momento fatidico? Lo scopriremo nel corso della puntata.

Valentina e Tommaso: tradimento in arrivo?

Una delle coppie di Temptation Island 2021 che sta scatenando discussione sui social è sicuramente quella formata da Valentina e Tommaso. Quest’ultimo, dopo essersi mostrato molto geloso della compagna, nel corso della seconda puntata, si lascerà andare ad atteggiamenti intimi con una tentatrice. Le immgini spingeranno Filippo Bisciglia a presentarsi nel villaggio delle fidanzate per mostrare i filmati a Valentina senza aspettare il falò. Di fronte al video, però, Valentina non nasconderà di avere molti dubbi sull’atteggiamento del fidanzato che potrebbe aver messo su una recita per convincerla a chiedere il falò di confronto e porre fine all’avventura nel villaggio. Sarà davvero così o Tommaso si lascerà andare con una delle ragazze single?

