Prime ‘strategie’ o semplici considerazioni al Grande Fratello 2024? E’ forse presto per dirlo, ma dopo pochi giorni dall’esordio qualcosa sembra muoversi tra gli umori e le prime interazioni dei concorrenti. Il focus delle ultime ore è su Tommaso Franchi, finito nel mirino di due coinquilini: Ilaria Clemente e Lorenzo Spolverato. I due si sono ritrovati soli a disquisire del compagno d’avventura e, ciò che emerge, non è proprio un parere positivo.

Come racconta Biccy, il tema di base verte su alcune ‘fisse’ di Tommaso Franchi che, secondo Lorenzo Spolverato e Ilaria Clemente, andrebbero a contrastare con la possibilità di intrattenere rapporti al Grande Fratello 2024 e di conseguenza sul vivere a pieno l’esperienza. “Io voglio essere naturale e farmi trasportare; stacco un po’ da quello che faccio tutto l’anno. Ok allenarsi, ma senza esagerare; non dico che non va fatto, ci si deve allenare, ma in un contesto così bisogna lasciarsi andare. Invece c’è chi si allena sempre; anche perchè se ti focalizzi su quello perdi altre situazioni”.

Lorenzo Spolverato e Ilaria Clemente coalizzati ‘contro’ Tommaso Franchi: “Difficile avere un rapporto con lui…”

Il discorso di Lorenzo Spolverato a proposito del comportamento di Tommaso Franchi è stato molto ampio, ragionato, nonostante siano poche le ore condivise al Grande Fratello 2024. Sempre a colloquio con Ilaria Clemente ha infatti aggiunto: “Io ad esempio parlo con te, con altri e so già qualcosa, vivo dei momenti emotivi. Con Tommy non so se è perché è piccolo ma ha tutti i suoi schemi. Ad esempio, ripete che quando mangia non parla, che quando la mattina si sveglia si isola e non parla. Poi ha la sua alimentazione e i suoi allenamenti, ma con queste cose è più difficile. Lui è del 2001, magari è per quello…”.

Sulla stessa linea di Lorenzo Spolverato, a proposito dell’attitudine di Tommaso Franchi, è sembrata appunto anche Ilaria Clemente; la concorrente del Grande Fratello 2024 – come riporta Biccy – ha infatti replicato: “ Sono d’accordo, ed è bello che dai la priorità a creare rapporti. Quello è lo scopo di tutto questo, con le ragazze ho dei bei rapporti, tra i ragazzi con cui al momento sento che posso avere un legame più bello sei tu e Luca”. Ilaria Clemente ha poi aggiunto: “Con Tommaso non voglio dire che il rapporto sia freddo, però è diverso. Comunque sì, con lui devo dire che è più difficile”.