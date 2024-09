Lorenzo Spolverato si sbilancia al Grande Fratello 2024 e ammette il suo interesse per Shaila Gatta

Il Grande Fratello 2024 è iniziato da tre giorni, ma nella Casa stanno già nascendo le prime simpatia. Quest’anno Alfonso Signorini ha scelto per il suo cast molti giovani e tutti, a quanto pare, single. Il che potrebbe smuovere molte dinamiche amorose, come quelle che sembra stiano già nascendo tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. I due, sin dalle prime ore insieme nella Casa, hanno dimostrato di essere in sintonia, e tra chiacchiere e allenamenti hanno cominciato a conoscersi. Il che ha contribuito ad avvicinarli e a far nascere tra loro una simpatia.

Se per Shaila si tratta, al momento, di una semplice conoscenza in amicizia, Lorenzo sta invece manifestando un interesse che sembra andare oltre. Il concorrente lo ha ammesso nel corso di una chiacchierata serale con la compagna d’avventura Ilaria Clemente che ha avuto come protagonista proprio Shaila Gatta.

Cos’ha detto Lorenzo Spolverato di Shaila

Parlando della sveglia la mattina, Lorenzo Spolverato ha infatti notato: “Non muove un muscolo Shaila, quando dorme. Quando è sveglia è una peperina”. In risposta, Ilaria ha usato verso la ballerina parole di grande apprezzamento, ammettendo di aver scoperto una persona diversa da ciò che invece appare a primo impatto: “Alla fine è una molto di cuore, serena, tranquilla e dolce. Magari nemmeno te lo aspetti quando la vedi”. Lorenzo ha quindi ribattuto: “Anche io l’ho pensato, ha un’apparenza che ti inganna in un modo incredibile”.

Al che, il modello si è lasciato andare ad una battuta che ha svelato tutto il suo interesse per Shaila: “Chissà se… in generale mi piacerebbe…”, ha detto sorridendo imbarazzo. Ilaria ha compreso il vero senso delle sue parole su Shaila e l’effettivo interesse per la ballerina e, sorridendo, ha replicato: “Ci sta… sarei curiosa di vedervi”.