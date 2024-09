La nuova stagione del Grande Fratello 2024 può finalmente aprire i battenti: proprio in questi minuti Alfonso Signorini è tornato a fare gli onori di casa, per il sesto anno consecutivo, e i telespettatori non vedono l’ora di conoscere i nuovi protagonisti del reality. Spicca tra i concorrenti nip del Grande Fratello 2024 l’idraulico Tommaso Franchi; un giovane originario di Siena che con buone probabilità potrebbe ergersi a baricentro delle dinamiche più accattivanti della stagione.

Ma chi è Tommaso Franchi, concorrente nip del Grande Fratello 2024? Come anticipato, il classe 2000 risulta essere idraulico di professione ma sono diverse le curiosità che riguardano la personalità in generale. Non ha mai avuto a che fare con il mondo dello spettacolo; anzi, risulta anche sporadica la sua attività sui social. Ma nella famiglia di Tommaso Franchi è presente una personalità piuttosto nota: suo nonno Niccolò Rigani.

Tommaso Franchi, la fidanzata e chi è il nonno famoso del concorrente nip del Grande Fratello 2024

Niccolò Rigani – nonno di Tommaso Franchi – è uno dei volti cardine del Palio di Siena; evento che appartiene alla tradizione italiana e che da anni attira l’attenzione di appassionati e non. Tale aspetto non priva il concorrente del Grande Fratello 20224 della targa ‘nip’. Effettivamente, anche in queste settimane ha mantenuto un profilo basso sui social e anche scovando nel suo passato non sono da annoverare partecipazioni televisive. Ma a proposito di vita privata, Tommaso Ftanchi ha un fidanzata?

Tommaso Franchi – concorrente nip del Grande Fratello 2024 – sembra essere particolarmente attento alla privacy in riferimento alla sua sfera privata. Non sono reperibili notizie a proposito di una possibile fidanzata dell’idraulico. Forse, proprio grazie al reality, conosceremo molto meglio anche tale aspetto e chissà che non possa trovare l’amore della sua vita proprio nella casa più spiata d’Italia.