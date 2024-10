Tommaso Marini è uno dei concorrenti e dei protagonisti della trasmissione Ballando con le Stelle 2024, storico programma Rai che viene condotto da Milly Carlucci. Il ragazzo è uno dei giovani sportivi più interessanti sul panorama nazionale, andiamo a vedere chi è e di cosa si occupa questo ragazzo. Ecco le ultime.

Tommaso Marini è nato a Piacenza il 17 Aprile 2000 ed è un giovane schermidore italiano. Fin da giovane il ragazzo coltiva la passione per questo sport, inizia a praticarlo con il Club Scherma Ancona e poi passa alle Fiamme Oro. Si fa conoscere per la prima volta nel 2022 agli Europei di scherma dove vince l’argento a livello individuale e poi l’oro nella competizione a squadre. Oltre a questo vince la medaglia d’argento ai Mondiali de Il Cairo e la vittoria della coppa del mondo di specialità.

La sua crescita è evidente e i suoi successi arrivano settimana dopo settimana. Medaglie d’oro e d’argento tra europei e Mondiali e Tommaso si contraddistingue con una certezza ormai nel suo campo. Quest’anno lo abbiamo visto tra i protagonisti delle Olimpiadi di Parigi dove ha raggiunto la medaglia d’argento nella gara a squadre, insieme a Filippo Macchi, Guillaume Bianchi ed Alessio Foconi. La più grande soddisfazione della sua carriera.

Tommaso Marini si confessa e parla della sua originalità

Un personaggio abbastanza particolare e che si fa sui social ‘Planet Marini’. A differenza di molti suoi colleghi che dedicano la vita esclusivamente al proprio lavoro non è lo stesso per Tommaso, da sempre molto appassionato di moda. Il ragazzo ha sottolineato di ricevere – riguardo questa situazione – l’influenza del padre, imprenditore noto proprio in questo campo.

Una personalità irriverente che abbiamo visto negli anni indossare gioielli, in particolare anelli e orecchini, ma si è fatto notare anche per le unghia ricoperte di smalto, una caratteristica particolare solitamente per chi pratica scherma. Oltre alla moda Tommaso ama la cultura e in particolare la musica, il cinema e i libri. Adora viaggiare che – come testimoniato anche dai suoi profili social – è una delle sue più grandi passioni.

Riguardo allo smalto Tommaso ha spiegato a La Volta Buona: “Non metto lo smalto colorato per vanità, c’è una ragione specifica. Facendo scherma mi si rovinavano sempre due unghie e non erano un bel vedere cosi ho deciso di metterlo. Mi dipingo le unghie e quindi? Vivo nella libertà e fanno lo stesso anche i miei amici. Penso che una parte della mia generazione sia abbastanza aperta”. Per quel che riguarda la vita privata il ragazzo è molto riservato e non sappiamo al momento se ha una fidanzata o meno.