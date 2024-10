Una new entry nel cast di Don Matteo 14 ma soprattutto un volto emergente nel contesto della recitazione italiana. Stiamo parlando di Gaia Messerklinger, ospite oggi di Caterina Balivo nel salotto de La Volta Buona. Il suo racconto non poteva che partire dagli albori della sua passione e dallo sliding doors con percorso da magistrato. “Già decidere di voler fare l’attrice è stato impegnativo; un giorno scrissi una lettera al datore di lavoro per dire che mi sarei licenziata, lavoravo in uno studio legale e potevo diventare magistrato”.

Nunzia De Girolamo sostituisce Caterina Balivo nel primo pomeriggio di Rai1?/ Spunta il clamoroso scenario!

A proposito della scelta di abbandonare la magistratura per dedicarsi alla carriera da attrice, Gaia Messerklinger ha spiegato: “Mi sono licenziata perchè avevo già un ruolo? No, però avevo già iniziato il mio percorso da attrice. Non avevo nulla di concreto, ma avevo deciso di dare seguito a quella mia decisione”. Sul set di Don Matteo 14 ritroverà anche Raoul Bova con il quale ha già avuto modo di collaborare in passato: “E’ stato bello ritrovare Raoul Bova, questa volta per ovvie ragioni non ci potrà essere una love story!”.

SILVANA GIACOBINI, CHI E’ LA FIGLIA ELISABETTA/ La conduttrice: “Non vuole sposarsi e avere figli, però…”

Gaia Messerklinger a La Volta Buona: “Emozionata e curiosa per Don Matteo 14…”

Proseguendo nell’intervista a La Volta Buona, Gaia Messerklinger si è poi cimentata in un simpatico gioco che spesso impreziosisce il programma di Caterina Balivo. In compagnia della dottoressa Cozzolino, l’attrice ha risposto ad una domanda causale pescata tra diverse palette. A lei è capitato il quesito sul ruolo dei genitori, paragonato alla propria visione del medesimo ruolo. “Sono più le volte in cui penso che sarò come loro piuttosto che al contrario, poi mi hanno educata in maniera molto attenta e soprattutto rigida sulla tv”. Inoltre, sempre sull’imminente esordio in Don Matteo 14: “Ho avvisato tutti i miei ex colleghi; sono molto emozionata e curiosa perchè subentrare ai vecchi personaggi non è facile”.