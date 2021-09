Tommaso Paradiso/ Ecco il nuovo singolo ‘Magari no’, lo presenterà ad Amici 21?

Tommaso Paradiso sarà tra i protagonisti della nuova stagione di Amici 21. L’ex cantautore del famoso gruppo “The Giornalisti”, ormai sciolto da mesi, torna sul mercato musicale da solista con il suo nuovo inedito “Magari No”, un assaggio di quello che sarà poi effettivamente il suo primo vero album da cantante singolo. Tommaso Paradiso sui social ha preannunciato l’uscita di Space Cowboy, il futuro disco previsto per gennaio 2022 e avvisa che in data 15 settembre 2021 sarebbe uscito il primo singolo dell’album senza, però, svelare il suo nome che ormai, già da qualche giorno, conosciamo alla perfezione. Il cantautore in quel post racconta di quando, parecchi anni fa, un produttore si dimenticò di raggiungerlo nella sala prove di Via Carlo Mirabello e di come lo ringrazia di questo gesto. A quanto pare quella dimenticanza del produttore scatenò in Tommaso Paradiso un senso di grande delusione che, fortunatamente, gli diede la forza per cominciare a sognare. Quei sogni sono stati realizzati in canzoni che, a loro volta, sono diventate la sua unica salvezza e l’unico modo che il cantante aveva per raccontare di sé, del suo passato, presente e futuro. Paradiso utilizza questo racconto come preambolo prima dell’annuncio effettivo delle due notizie musicali. Infatti, esattamente una settimana dopo il post su Instagram.

Tommaso Paradiso, l’arrivo del nuovo singolo

Poco prima del debutto del singolo viene rilasciata sulla testata giornalistica Il Corriere della Sera un’intervista proprio a Tommaso Paradiso, nella quale gli vengono poste delle domande riguardanti il singolo, il futuro album e perfino il suo vecchio gruppo musicale The Giornalisti. Nello sviluppo dell’intervista Tommaso Paradiso racconta che con “Magari No” desiderasse qualcosa di personale, con la solita scrittura, ma una veste differente. Nel testo di “Magari No” sono presenti unicamente idee musicali provenienti dal suo cuore. Il cantante ci spiega che la canzone tratta semplicemente di un uomo che è da solo in macchina e cerca di capire se vuole perdersi del tutto o ritrovarsi. Vaga senza meta, a volte si ferma e, infine, perde le staffe. Il messaggio che l’uomo nella canzone vuole mandare è rivolto alla donna che gli ha rubato tutto senza far tornare indietro nulla. “Prenditi pure questa canzone” le dice. La canzone è sicuramente in stile pop, ma con un’evidente nota malinconica.

Lo scioglimento dei The Giornalisti

Il Corriere della Sera chiede a Tommaso Paradiso come si fosse sentito dopo la turbolenta divisione dei The Giornalisti. Il cantante confessa che è stato un po’ un momento di smarrimento, ma che in ogni caso la sensazione di sentirsi perso è sempre presente nel suo percorso di vita, proprio per questo scrive. Un argomento che ha fatto parecchio scalpore, dopo l’annuncio di “Space Cowboy”, è stato lo sconcerto del pubblico nel fraintendere il titolo dell’album come un riferimento a Jamiroquai. Ci sono stati tantissimi commenti contro Tommaso Paradiso per questo fatto, sceglie di difendersi raccontando la verità con ironia. Jamiroquai non c’entra assolutamente nulla, avrebbe voluto scrivere il titolo in italiano, ma vaccaro nello spazio non risulta sicuramente udibile “Space Cowboy” è solamente la sintesi delle sue due più grandi passioni: la terra e ammirare il cielo. Un’altra notizia che, purtroppo, ha lasciato abbastanza delusi i suoi fan è la scelta del cantante di non fare dei concerti a capienza ridotta causa pandemia. Si dovrà attendere quindi chissà quanto per poter vedere nuovamente Tommaso Paradiso sul palco.

