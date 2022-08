Tommaso Paradiso/ “Non si può essere leggeri se non si è davvero profondi”

Tommaso Paradiso tra gli ospiti di RTL 102.5 Power Hits Estate 2022 con il singolo estivo “Piove in discoteca”. Il cantautore, ex voce ed anima dei Thegiornalisti, si gode il grande successo del suo primo album da solista e del suo primo tour. Sold out in diverse città, il cantautore sta portando in giro per l’Italia le sue canzoni, ma anche i successi condivisi con la band. In scaletta ampio spazio ai singoli presenti nel suo primo album da solista dal titolo “Space Cowboy” tra cui c’è il singolo “La stagione del Cancro e del Leone”. Intervistato da Rolling Stone ha raccontato: “alla soglia dei quarant’anni mi sento di poter affermare che in me funzioni molto meglio la parte sensibile rispetto a quella razionale. L’estate rappresenta il culmine di questo aspetto. Su di me ha un effetto fisico-chimico immediato e fortissimo. Sarò banale, ma non ne ne frega un cazzo: appena spunta il sole, e comincia ad asciugarmi i capelli senza phon, e sento il calore sulla pelle, le ossa riprendono vita, e il mio corpo di getto ricomincia a produrre benessere”.

L’estate è la stagione preferita di Tommaso Paradiso che parlando, invece, dell’inverno ha condiviso un aneddoto della sua adolescenza:” mia madre non era quasi mai andata in montagna finché non pensa: «Ma ‘sto ragazzino lo possiamo mandare in montagna almeno una volta?». Mi mettono un paio di sci e in qualche modo provo a divertirmi. Ma le ultime esperienze prima di decidere di non andarci più sono state drammatiche: sono uno che, quando fa sport, suda anche col freddo”.

Tommaso Paradiso si è poi soffermato sull’importante di essere leggeri: “secondo me non si può essere leggeri se non si è davvero profondi. La leggerezza è un dono che può nascere solo da una grande intelligenza, una grandissima autoironia e una enorme cultura. Il saper ridere è l’arma più potente che abbiamo. Penso alle tragedie disumane che stiamo vivendo in questo momento, in cui passiamo da una pandemia a una guerra che mi auguro non sia mondiale. L’unica arma che ha l’uomo che vive una tragedia è fare una commedia della propria vita. L’alternativa è la rassegnazione, è dirsi: l’importante è partecipare”.

Non solo musica, visto che il cantautore ha anche debuttato alla regia del suo primo film “Sulle nuvole” su cui rivela: “ha diversi elementi in comune con Space Cowboy. Il protagonista coltiva un orto restando sognatore. Più Space Cowboy di così? Solo, il budget non ci ha permesso di ambientarlo in un ranch. Il mio futuro dipenderà da come mi girerà”.











