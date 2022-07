Tommaso Paradiso/ Il ritorno in tour, un’occasione per ripartire

È un’estate di ripartenza, quella in cui si cerca di fare il possibile per tornare alla normalità, che comprende anche la possibilità di poter ascoltare la musica dal vivo ed emozionarsi. Ed è per questo che la maggior parte degli artisti ne hanno approfittato per organizzare un tour, occasione per tornare ad avvertire da vicino l’affetto dei fan. È il caso, ad esempio, di Tommaso Paradiso, che sta vivendo un anno importante, destinato a restare vivo nella sua mente e nel suo cuore.

Nell’arco di pochi mesi, infatti, sono arrivati il suo primo disco da solo, Space Cowboy, è uscito il suo primo film da regista, “Sulle nuvole”. Nonostante lui voglia essere un artista completo, è cantare il suo primo desiderio ed è su questo che si vuole concentrare al massimo.

Tommaso Paradiso e la voglia di tornare a cantare live

“Non mi sono mai emozionato così tanto. Mi sono lasciato andare molto rispetto a quello che facevo in passato, ho imparato a non frenare nulla. Mi commuovo facilmente, guardo le persone negli occhi. La pandemia ha accelerato questa emotività, mi ha fatto capire ancora di più che suonare è l’unica cosa che voglio fare” – sono state le sue parole a Rolling Stone, da cui traspare la sua voglia di dedicarsi al suo grande amore, la musica.

Il tour è stato organizzato nei minimi dettagli e sarà un’occasione per poter ascoltare tutti i suoi successi più importanti. “Li faccio tutti, dal primo disco dei Thegiornalisti a Space Cowboy.. Forse giusto un paio di eccezioni. Dentro ci sono anche i feat., tipo Da sola (In the Night), La luna e la gatta. Pezzi che, e lo dico senza presunzione, hanno sentito in tanti. Anche solo perché le hanno incrociate in radio”. Non mancherà ovviamente anche il suo ultimo singolo, “Piove in discoteca“, un brano che a lui piace davvero tanto: “È una canzone diversa rispetto a quelle fatte in precedenza. La produzione anni ’90 di Dario Faini, se la senti dal vivo, ha dei bassi che ti fanno tremare le gambe. Anche il ritornello è un po’ atipico. Io di solito vado ad alzare il tiro, la melodia, qui invece rimango più soft. È un brano un po’ più fighetto, forse. Più cool? Si può dire più cool?”.

