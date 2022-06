Tommaso Paradiso/ “Piove in discoteca? Un’altra intensa storia d’amore balneare”

Tommaso Paradiso parla del nuovo singolo “Piove in discoteca”

Tommaso Paradiso è tra gli ospiti di “Dallarenalucio“, l’evento musicale dedicato a Lucio Dalla trasmesso in prima serata su Rai1. L’ex voce dei TheGiornalisti è uno dei tantissimi artisti che hanno deciso di partecipare all’evento per celebrare il genio senza tempo del grandissimo Lucio Dalla scomparso diversi anni fa. Intanto in questi giorni il cantautore ha pubblicato anche il suo ultimo singolo estivo dal titolo “Piove in discoteca” estratto dal suo primo album di inediti da solista. “L’estetica ha un valore importante” – ha scritto il cantante che parlando del brano e del video ha aggiunto – “Piove in discoteca, semplicemente un’altra intensa storia d’amore balneare concepita nelle miracolose acque del Mar Tirreno, fonte di ispirazione di ogni singola parola, musica, gesto”.

Nelle canzoni di Tommaso Paradiso c’è spazio per tutto: l’amore, le paure, la solitudine, ma anche le storie estive. “Ho sempre avuto un rapporto difficile con la domenica, fin da quando ero piccolo e andavo a scuola. Anche se ora certe dinamiche sono cambiate, percepisco sempre la domenica con l’ansia del giorno prima di un’interrogazione. Di base quello che mi accompagna è una sorta di malinconia di fondo, da fine festa, che a volte mi tiene sveglio la notte, insieme a quella sensazione di dover smaltire tutto quello che ho fatto nel weekend” – ha raccontato dalle pagine di Panorama.

Tommaso Paradiso e il nuovo album “Space Cowboy”

Tommaso Paradiso dalle pagine di Panorama ha parlato anche del suo album di debutto da solista “Space Cowboy”, un titolo che strizza l’occhio all’America. “Ho voluto citare una hit indimenticabile di Renato Carosone perché gli Stati Uniti sono per me un punto di riferimento estetico e artistico imprescindibile, ma c’è anche l’orgoglio di essere cresciuto nel grande mare della melodia italiana. Per questo nelle parole del pezzo dico “Tu vuò fa l’americano ma nel cuore c’hai Vasco”” – ha rivelato l’artista che ha poi confessato di non essere un patito di tecnologia.

“Non ne sono un grande amante, vivo benissimo senza. Di certi strumenti so usare soltanto le funzioni principali. La cosa più complessa che so fare è premere “rec” sul telefonino e registrare le mie canzoni. Per questo non ho bisogno di un computer per lavorare” – ha detto il cantautore.











