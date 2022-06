Tommaso Paradiso/ Dopo il successo con i TheGiornalisti arriva quello da solista

Tommaso Paradiso, la splendida carriera con i TheGiornalisti e l’amore

Tommaso Paradiso, classe 1983, il cantautore romano si avvicina alla musica a soli 11 anni. Si iscrive alla facoltà di Filosofia ma poi capisce che il suo destino è un altro e si dedica totalmente alla musica. La sua determinazione lo porta a fondare una band nel 2009: i TheGiornalisti (insieme a Marco Antonio Musella e Marco Primavera). Un gruppo che stando alle dichiarazioni del cantautore vuole cantare di vita vera e quotidianità, con un linguaggio semplice. Forse è proprio grazie a questo mix di elementi che Tommaso insieme ai TheGiornalisti ha avuto un grande successo, partendo dal 2016 con l’album “Completamente” e molti brani sono diventati vere e proprie Hit estive (basti pensare a “Riccione”).

Carolina Sansoni, la fidanzata di Tommaso Paradiso/ Lui: "Pensavo di amare la mia ex"

“Questa nostra stupida canzone d’amore”, “Felicità puttana”, tutti singoli che hanno scalato la classifica di Spotify e poi, l’artista ha anche avuto un successo individuale fatto di collaborazioni con molti artisti di successo come: Fedez, Rkomi, Giusy Ferreri, Nina Zilli, Luca Carboni, Noemi e molti altri. Riguardo la sua vita sentimentale, Tommaso è fidanzato dal 2017 con Carolina Sansoni, una giovane influencer.

TOMMASO PARADISO LIVE A DALLARENALUCIO CON L'ULTIMA LUNA/ "Scimmiottavo Lucio Dalla"

Tommaso Paradiso lascia i TheGiornalisti e cavalca l’onda del successo da solo

Dopo anni di carriera insieme e di successi, Tommaso Paradiso decide di lasciare i TheGiornalisti. L’annuncio arriva direttamente dal cantante sul suo profilo Instagram: “Tra qualche giorno uscirà una nuova canzone. Non uscirà come Thegiornalisti, ma come Tommaso Paradiso. D’ora in poi tutto ciò che scriverò e canterò non sarà più Thegiornalisti ma sarà Tommaso Paradiso. E’ giusto che sia così. E’ stata una fantastica avventura che ci ha portato fino al Circo Massimo. Ma sapete meglio di me o come me che le storie nella maggior parte dei casi non sono eterne. E’ inutile che vi stia a raccontare le dinamiche per le quali si è arrivati a questa conclusione”.

Carolina Sansoni, fidanzata Tommaso Paradiso/ “L’ho vista e ho scatenato inferno”

Nonostante tutto e nonostante una prima forte delusione da parte dei fan della band, Tommaso Paradiso è ripartito più determinato di prima e adesso cavalca l’onda del successo da solo. Il 27 maggio è uscito il suo nuovo singolo “Piove in discoteca”, il primo singolo da solista dopo l’album “Space Cowboy”. E’ una canzone per innamorati, due amanti che si incontrano su un’isola, lontani da tutti, circondati solo dal mare. A breve Tommaso si esibirà a Radio Zeta Future Hits Live.











© RIPRODUZIONE RISERVATA