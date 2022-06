Tommaso Paradiso/ La rinascita estiva, il Tim Summer Hits e il suo tour particolare

Tommaso Paradiso e l’estate della rinascita, il Tim Summer Hits e il tour estivo

Tommaso Paradiso sarà uno dei cantanti ospiti al Tim Summer Hits, il grande concerto estivo condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino. Per tutti, l’estate è quel momento dell’anno in cui spopolano nuovi brani e miriadi di hit estive, da cantare e ballare con gli amici in spiaggia. Anche per Tommaso Paradiso l’estate è molto importante e addirittura, come ha dichiarato a “Rockol”, è il periodo dell’anno in cui ricomincia a vivere: “Durante l’inverno vado in letargo e quando arriva la bella stagione resuscito”.

Carolina Sansoni fidanzata di Tommaso Paradiso/ "L'ho vista e ho scatenato l'inferno"

Oltre al Tim Summer Hits, il cantante si sta preparando al suo grande tour estivo che avrà inizio il 9 luglio e per farlo al meglio ha deciso di prepararsi in Spagna insieme a tutta la sua band. A pensarci bene in effetti questa è un’estate molto importante, in quanto segna sotto certi aspetti una rinascita dopo il lungo periodo di pandemia, lo stesso Tommaso afferma: “Siamo stati chiusi per un po’ di tempo, questa è l’estate della rinascita, del ritorno alla vita per questo paese e per le persone. Noi vorremmo contribuire a portare gioia, libertà, leggerezza e a far divertire e rilassare le persone”.

Tommaso Paradiso/ Dopo il successo con i TheGiornalisti arriva quello da solista

Tommaso Paradiso, il tour estivo sarà come il Festivalbar

Tommaso Paradiso, classe 1983, dopo aver fondato la band “I The Giornalisti” nel 2009 e aver avuto moltissimo successo insieme a loro, il cantante romano ha deciso di continuare il suo percorso artistico da solo. Tutti i più grandi successi musicali, come: “Completamente”, “Riccione”, “Questa nostra stupida canzone d’amore” e molti altri, si sommano al recente successo che il cantante ha ottenuto con uno dei suoi brani da solista: “Piove in discoteca”, una hit estiva secondo Tommaso e anche molto inerente all’estate, se si pensa a tutte quelle storie d’amore che come dice il cantante, nascono il primo di agosto e terminano il 31.

Carolina Sansoni, la fidanzata di Tommaso Paradiso/ Lui: "Pensavo di amare la mia ex"

Lui stesso aveva dichiarato a “Rockol”: “E’ incredibile ma l’amore fa veramente grandi scherzi e la mia canzone si riferisce a quel mondo la”. In ogni caso, Tommaso ha intenzione di rendere il suo tour estivo una specie di Festivalbar, in cui tutti canteranno i suoi brani più popolari e le sue fantastiche hit estive. Riguardo la sua vita privata, a differenza della breve durata degli amori estivi, il cantante è felicemente innamorato di Carolina Sansoni, che sta al suo fianco dal 2017.











© RIPRODUZIONE RISERVATA