Tommaso Stanzani, ex Tommaso Zorzi/ “Mi piace ballare e sono felice”

Tommaso Stanzani dopo Tommaso Zorzi scelto da Fiorello

Tommaso Stanzani è l’ex fidanzato di Tommaso Zorzi. L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi proprio durante la sua esperienza nel popolare talent show di Canale 5 ha conosciuto il vincitore del Grande Fratello Vip. Un incontro che ha spinto i due a conoscersi e frequentarsi, ma qualcosa ad un certo punto si è rotto. La coppia, infatti, si è detta addio tra lo stupore generale dei fan che sognavo il lieto fine tra loro. Intanto dopo la fine della storia con Zorzi, il ballerino è scomparso dai social tenendosi ben lontano dal gossip e dedicandosi al lavoro. Dopo aver no al Grande Fratello Vip, Stanzani è stato scelto da Fiorello per il nuovo programma “Viva Rai2”. Un programma a cui ha partecipato con grandissimo entusiasmo come ha raccontato a SuperGuida Tv: “mi sto trovando benissimo. E’ molto divertente. Il programma è partito alla grande e abbiamo ottenuto ottimi risultati. Mi piace ballare e sono felice”.

Non solo, il ballerino ha anche parlato di come dopo l’esperienza ad Amici sia stato criticato sui social: “quando sono uscito da Amici ero abbastanza benvoluto dal pubblico. Non ho capito poi cosa sia successo ma dopo qualcosa è cambiato. Ho iniziato a ricevere critiche anche molto forti che hanno riguardato non solo me ma anche la mia famiglia. Per questo motivo ho deciso di prendere le distanze dai social. Mi sono reso conto che quella non era la vita reale e siccome sono una persona molto sensibile alcune parole mi hanno fatto male. Ad oggi se ricevo qualche commento sgradevole preferisco farmi una risata con Martina Miliddi che ha condiviso con me la stessa esperienza”.

Tommaso Stanzani dopo Amici: “Sono molto soddisfatto”

A soli 20 anni, Tommaso Stanzani dopo l’avventura televisiva di Amici ha cambiato la sua vita. ” Ho fatto tante cose. Ci pensavo proprio l’altro giorno. Per avere 20 anni ho avuto la possibilità di ballare con cantanti come Ermal Meta, Andrea Bocelli e ho partecipato a diversi programmi televisivi. Sono molto soddisfatto e il prossimo anno cercherò di fare ancora di più. Poi è ovvio ci sono stati alti e bassi ma quello fa parte della vita” – ha detto il ballerino.

Infine dalle pagine di SuperGuida Tv ha voluto anche lanciare un messaggio a tutti i ragazzi vittime di bullismo – “è importante chiedere aiuto. Molto spesso i ragazzi si sentono sbagliati e hanno paura di rivolgersi a qualcuno. Sono dell’idea che condividere la sofferenza possa alleggerire il peso. Spero che lo spettacolo apra gli occhi non solo a chi viene bullizzato ma soprattutto a chi bullizza. Ci sono tante situazioni che possono portare una persona ad essere artefice delle discriminazioni. Mi auguro che anche queste persone vengano aiutate”

