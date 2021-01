Tommaso Stanzani fa infuriare Alessandra Celentano/ “Annoiato? Te lo dico io!”

Tommaso Stanzani fa infuriare Alessandra Celentano ad Amici 2021 e non solo lui. A finire sotto la lente sono di nuovo i ballerini del programma che oggi pomeriggio si ritroveranno al centro dello studio per affrontare un momento importante richiamati proprio da Maria de Filippi. A quanto pare, i ballerini sono finiti nei guai per via di alcuni video che li mostrano assonnati e annoiati a lezione di classico, quindi al mattino, quando fanno gli esercizi alla sbarra per imparare un po’ di tecnica e a tenere le giuste posizioni della danza. Sarà la conduttrice a chiamare Tommaso e gli altri ballerini al centro dello studio per vedere un video in cui appaiono a lezione svogliati e annoiati. A quel punto non c’è bisogno di dire che la più infuriata sarà Alessandra Celentano che deciderà subito di punire i ragazzi o, meglio, il suo ballerino Tommaso che ha sbagliato ben due volte.

Tommaso Stanzani fa infuriare Alessandra Celentano ad Amici 2021

Non solo Tommaso Stanzani è entrata proprio come ballerino e amante di danza classica (e quindi non ha rispettato nemmeno la sua professione) ma poi si è mostrato disattento e annoiato ad una lezione e questo non è consentito, almeno non fino a quando ci sarà lei ad Amici 2021. Purtroppo l’appello della prof è caduto nel vuoto perché le anticipazioni della puntata di oggi rivelano che mentre il giovane si vedrà sospendere la maglia, gli altri ballerini non subiranno alcuna ira né da Veronica Peparini e né da Lorella Cuccarini. Cosa succederà a quel punto? Non è la prima volta che le tre finiscono per discutere e anche oggi potrebbe succedere lo stesso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA