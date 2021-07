Tommaso Stanzani sul palco di Battiti Live 2021/ Web in delirio “Unico”, Zorzi…

Se Elisabetta Gregoraci ha già scatenato qualche critica in questo suo esordio a Battiti Live 2021, Tommaso Stanzani sta conquistando i complimenti di tutto il pubblico di Italia 1. Il ballerino, concorrente nell’ultima edizione di Amici e arrivato fino al serale, è tra i professionisti che si esibiscono sul palco di Battiti Live e ha attirato su di se tutti gli sguardi. Bellissimo e bravissimo, Tommaso è ultimamente al centro del gossip per la sua relazione con Tommaso Zorzi, vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip e influencer seguitissimo, che sicuramente in queste ore è davanti alla Tv per guardare il suo Tommy esibirsi sul palco. C’è da dire che, essendo Battiti Live registrato, Zorzi ha già avuto modo di vederlo dal vivo, avendo assistito a tutti gli appuntamenti della kermesse lì e in diretta.

Tommaso Stanzani, pioggia di complimenti sul web

Intanto sul web fioccano commenti di apprezzamento per Tommaso Stanzani. C’è chi sottolinea le sue doti di ballerino, scrivendo “Hai linee, hai fisico, hai qualità di movimento, hai salto, hai giro, hai stile. Hai tutto Tommino e sei uno spettacolo da vedere”; chi ritiene che “sei stato pazzesco a battiti, ti meriti tutto!” e ancora “Sei uno spettacolo, sempre di più”. Ed è solo l’inizio.

