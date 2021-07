Tommaso Vs Valentina dopo Temptation Island 2021/ “Contento di ciò che ho fatto!”

Che Tommaso abbia tradito Valentina a Temptation Island 2021 con la single Giulia è ormai cosa nota. I due si sono rivisti al falò di confronto dove lei ha voluto chiudere i rapporti con lui. Ma cos’è accaduto subito dopo quell’incontro? Alcuni video inediti, pubblicati su Witty, svelano le dichiarazioni di Valentina e Tommaso dopo il falò. “Lui non ha accettato il fatto che io mi divertissi in mezzo a queste persone fantastiche.” ha esordito allora Valentina parlando del giovane fidanzato. “Ci vuole coraggio a stare con un ragazzo più giovane. Io sapevo che in un futuro prossimo, a breve, sarebbe potuto avvenire un cambiamento, ovviamente. – così ha chiarito – Se fossi uscita di qua con Tommaso sarei tornata a Roma con gli stessi identici problemi di prima che a un certo punto, dopo un anno e sette mesi, non voglio più.” In merito al tradimento, Valentina ha poi ammesso: “Vederlo così è stato forte, ma mi rendo conto quanto lui sia stato deluso: è inguaribile. È meglio per lui che stia con una persona della sua età, su tutti i fronti.”

Tommaso accusa Valentina dopo Temptation Island 2021: “Non gliene freganiente di me”

“Questo programma è servito ad entrambi.” Ne è certa Valentina che, alle telecamere di Witty, dopo Temptation Island 2021, ha ribadito: “Siamo su due binari separati, non siamo compatibili. Lo siamo nel sentimento, ma nella gestione della vita quotidiana cozziamo troppo.” Ma cosa ha invece dichiarato Tommaso Eletti? Il 21enne è tornato ad accusare la sua ex: “Neanche adesso si è spiegata. Davanti a tutta Italia non si è riuscita a spiegare. Di che c***o stiamo parlando. Sono contento di quello che ho fatto. Meglio che l’ho capito adesso, che rimanevo con lei un anno e mezzo, due ancora e poi la lasciavo più avanti. Questo mi dimostra ancora di più quello che pensavo: che non gliene frega niente.” Per lui, infatti, Valentina avrebbe dovuto piangere dopo quanto visto: “Neanche una lacrima le è caduta dopo quello che ha visto. Io ho pianto i primi due giorni come un bambino. E lei cosí sta, cioè dai. Mi sento liberato, sono contento di aver capito adesso che forse non è lei la donna della mia vita.” ha concluso.

