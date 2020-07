Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 2020?/ Asia Argento e Gianmarco Tognazzi in pole

Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 2020? E’ il nome dell’influencer l’ultimo in ordine di arrivo in una lista che sta mettendo nel calderone un po’ tutti ma senza nessuna conferma ufficiale. Da Elisabetta Gregoraci a Can Yaman, da Rocco Siffredi e figlio a Mario Balotelli, sicuramente i grandi nomi non mancano ma anche le conferme non sono da meno. Alfonso Signorini è pronto a mettere insieme il secondo capitolo della sua avventura dietro e avanti le quinte, e in queste ultime ore sono venuti a galla nuovi nomi a cominciare proprio da quello dell’influencer Tommaso Zorzi, secondo Davide Maggio uno dei nomi certi del cast, che potrebbe essere “utile” ad Alfonso Signorini per affrontare alcuni temi e, sicuramente, far parlare di sè per le sue conoscenze vip, le possibili sorprese che potrebbe ricevere in casa, e le dinamiche che potrebbe creare.

TOMMASO ZORZI AL GRANDE FRATELLO VIP 2020 CON ASIA ARGENTO E GIANMARCO TOGNAZZI?

Il suo nome, però, non è l’unico e a metterci il carico da novanta ci ha pensato Blogo a fare il nome di “due provinati” doc ovvero Asia Argento e Gianmarco Tognazzi. Non è la prima volta che si fa il nome della figlia di Dario Argento come protagonista del Grande Fratello Vip 2020 ma quello dell’attore arriva davvero a sorpresa. Su TvBlog si legge: “Ora è giunto il momento di aggiungere altri nomi di provinati partendo dall’attore Gianmarco Tognazzi, un nome di grande appeal mediatico figlio di cotanto padre..Inoltre siamo in grado di confermare la presenza nel gruppo di provinati dell’attrice e regista Asia Argento”. Al momento non ci sono conferme ufficiali e nemmeno i diretti interessati hanno commentato i rumors sui social ma sicuramente il mese prossimo porterà grandi rivelazioni in vista della messa in onda confermata a settembre del Grande Fratello Vip 2020.



