Tommaso Zorzi/ Dal rischio Coronavirus alle polemiche con Iconize (GF Vip)

TOMMASO ZORZI E L’OMBRA DEL CORONAVIRUS NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP

Chi è la star indiscussa di questi primi giorni al Grande Fratello Vip? Tommaso Zorzi di sicuro. Ancora l’influencer non ci ha regalato il trash e le polemiche di cui è capace ma sicuramente ha avuto modo di mettere un po’ in subbuglio la vita all’interno della casa più spiata d’Italia. Se nella prima puntata lo abbiamo visto al timone dei social ufficiali della trasmissione, subito dopo la diretta Tommaso Zorzi si è sentito male rivelando ai suoi colleghi inquilini di avere la febbre e qualche sintomo influenzale per via della sinusite che non lo vuole mollare. In quel momento è arrivata un’ondata di panico all’esterno della casa e in molti hanno temuto che i suoi fossero sintomi da Coronavirus. Gli stessi autori gli hanno chiesto di uscire per fare l’ennesimo tampone e in quel frangente le telecamere hanno mostrato l’influencer in una grande stanza vuota con una delle autrici ma pronto a dare di matto per l’ennesimo controllo convinto che il suo Grande Fratello Vip potesse finire in quel modo.

LE POLEMICHE CON ICONIZE FUORI DALLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020

In quel momento abbiamo capito (perché detto dalla diretta voce dell’autrice) che Tommaso Zorzi è uno dei gioiellini di questa edizione e che nessuno vuole mandarlo via dalla casa, anzi. Toccherà al pubblico del Grande Fratello Vip 2020 fare il nome del preferito e potrebbe fare proprio quello dell’influencer che, in questi giorni, ha avuto il suo bel da fare tirando fuori anche il nome di Iconize, ex di Zorzi e volto noto del popolo dei social. Il ragazzo è stato ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque per replicare ad alcune accuse fatte da Tommaso Zorzi prima di entrare nella casa rispondendo ad alcune domande di un giornalista e dandogli della “ciotola”. Iconize ha risposto in tv: “Quanto gli piaceva mangiare in quella ciotola, gli piaceva tantissimo! Ci mangiava tutti i giorni. Chi disprezza compra e io non sono più in vendita. Però gli voglio ancora bene”. Le sue parole arriveranno nella casa?



© RIPRODUZIONE RISERVATA