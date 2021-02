Dayane Mello confessione choc:”Io amo Rosalinda”/ Video: la modella in crisi…

Dopo giorni di tensioni, è arrivato il chiarimento tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Le due gieffine si sono avvicinate subito dopo la festa in maschera dedicata alla serie “Bridgerton”. A rompere il ghiaccio è stato l’attrice siciliana: “Mi hai umiliata e derisa, non credo di meritarmi questo dopo cinque mesi, è stato brutto e tu mi sei andata contro”. E ha aggiunto: “Io ci sono, tu fai il tuo gioco, io ed il mio, ma quando saremo fuori io ci sono, vorrei che tu ti fidassi di me… Per la prima volta nella mia vita sono felice, e voglio vivermi questo momento bello anche con te perché ci tengo. Se vuoi io sono al tuo fianco”, scoppiando a piangere. La modella ha ribadito di non avere digerito di non essere stata informata da Rosalinda, del suo interesse per Andrea Zenga: “Quando c’era qualcosa di bello, tu mi hai escluso”. Ma alla fine ha ribadito il suo affetto per l’attrice: “Hai ragione, a me importa la tua felicità”, invitandola anche a tornare a dormire insieme.

Dayane Mello, confessione choc: “Io amo Rosalinda”

Poco dopo, però, Dayane Mello si è ritrovata in veranda con Pierpaolo Pratelli a cui ha confidato il suo malessere: dalla morte del fratello Lucas, ai cinque mesi lontano dalla figlia Sofia. “Io voglio uscire dal Grande Fratello più felice di come sono entrata, ma ora non riesco a vedere il bello di questi cinque mesi, vedo tutto confuso“, ha detto tra le lacrime. L’ex velino di Striscia la Notizia ha cercato confortarla ricordandole che la sua forza dopo la morte del fratello è stata di ispirazione per tutti dentro la casa. Pierpaolo ha quindi invitato la modella a godersi gli ultimi giorni dentro la casa, partendo dalla ritrovata amicizia con Rosalinda Cannavò. A sentire solo il nome dell’amica, Dayane è crollata e ha rivelato di sentirsi profondamente legata all’ampia: “Perché io la amo, io amo Rosalinda”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA