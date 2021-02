Tommaso Zorzi “Dayane mezza lesbica, finge!”/ Poi ritratta, c’è dietro la produzione?

Tommaso Zorzi ha deciso: “La tv è il mio futuro, ho capito quello che voglio fare”

Tommaso Zorzi conquista un boom di ascolti con l’ultima puntata del suo show e fa il suo discorso di ringraziamento per il pubblico del Grande Fratello vip 2020 ammettendo di aver capito qual è la sua vita e quale sarà il suo futuro, ovvero la televisione. La sua bravura è sotto gli occhi di tutti e lo stesso Gabriele Parpiglia in settimana ha deciso di dire la sua a riguardo sottolineando il successo ottenuto da Zorzi in questi giorni e rilanciando il fatto che ci debba essere tempo e spazio anche per i più giovani e questo sicuramente è il momento di Tommy nonostante le mille polemiche dei giorni scorsi. Mentre ci avviciniamo a grandi passi alla finalissima del Grande Fratello vip 2020, infatti, in casa la temperatura sale e tutti hanno ancora a che fare con quello che è successo lunedì scorso quando Dayane Mello ha sconvolto tutti con l’annuncio della sua “nomination” ai danni dell’amica di sempre, Rosalinda Cannavò.

Tommaso Zorzi allo scontro con Dayane Mello poi le chiede scusa, colpa della produzione?

Proprio questo ha spinto Tommaso Zorzi ad affrontare Dayane Mello accusandola di essere “mezza lesbica” di fingersi in confusione e di fingersi innamorata in barba a tutti coloro che soffrono per difendere il loro amore per persone dello stesso sesso. Le accuse hanno diviso il pubblico a casa che sui social ha chiesto addirittura la sua uscita dalla casa magari per via di una squalifica per il tono e i termini usati ma poi tutto è cambiato. Alcuni pensano che la produzione sia intervenuta spingendo lui (e Stefania Orlando) a chiedere scusa a Dayane Mello per abbassare i toni. I due hanno quindi deciso di vivere in quiete in questi due giorni ma lo scontro potrebbe riaccendersi questa sera. Come finirà?



© RIPRODUZIONE RISERVATA