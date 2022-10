Tommaso Zorzi difende Marco Bellavia dopo il ritiro dal GF Vip/ “Noi ci siamo per te”

Tommaso Zorzi e il messaggio di sostegno a Marco Bellavia: le sue parole

Tommaso Zorzi affronta il delicato tema della salute mentale, in relazione a quanto accaduto a Marco Bellavia durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip 2022. Il ritiro del conduttore sta alzando un polverone mediatico non indifferente sul reality show, condotto da Alfonso Signorini, ma non in positivo. Vip e spettatori sono rimasti, in molti, disgustati dall’atteggiamento dei concorrenti nei confronti di Bellavia.

Tommaso Zorzi lancia un messaggio di solidarietà all’ex gieffino: “La salute mentale è salute. La superficialità è complice della sofferenza” e poi si rivolge a Marco Bellavia: “Mi permetto di parlare a nome di tutto il cast del nostro Gf5. Se hai bisogno noi ci siamo. Come abbiamo sempre fatto lì dentro“. L’ex vincitore del Grande Fratello Vip si è, dunque, schierato dalla parte del conduttore di Bim Bum Bam e ha parlato a nome dei suo ex compagni di reality.

Tommaso Zorzi, la reazione degli ex gieffini al messaggio per Marco Bellavia

Tommaso Zorzi ha vinto la quinta edizione del Grande Fratello Vip, e si è sentito in dovere di lanciare un messaggio di solidarietà e sostegno a Marco Bellavia. I coinquilini del conduttore non si sono dimostrati inclini ad aiutarlo, anzi, in alcuni cosi hanno esercitato ciò che il pubblico ha più volte definito “bullismo”.

Il sostegno, però, Marco Bellavia lo ha trovato fuori dalla Casa di Cinecittà, in particolare, dagli ex gieffini. Infatti, dopo che Tommaso Zorzi ha pubblicato un messaggio di sostegno al conduttore Andrea Zelletta, Andrea Zenga, Francesco Oppini e Rosalinda Cannavò hanno condiviso il post sulle loro pagine. Quest’ultima, in particolare, ha commentato sotto il post di Zorzi: “Condivido pienamente. Noi siamo con te e qui per te”. Il calore e l’aiuto di cui aveva bisogno Bellavia sta arrivando da molte persone al di fuori del Grande Fratello Vip 2022.

