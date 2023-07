Tommaso Zorzi e Andrea Incontri fidanzati?/ Sorrisi e divertimento in vacanza con gli amici

Tommaso Zorzi e Andrea Incontri in vacanza insieme

Tommaso Zorzi sorride e si gode le vacanze lontano dal caldo di Milano. Come mostrano le immagini pubblicate dal settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 12 luglio, l’influencer è volato a Mykonos, già piena di tanti vip italiani come Giulia De Lellis, in vacanza con le amiche. Anche Tommaso Zorzi si sta godendo le vacanze in compagnia e, oltre agli amici, spicca anche la presenza di Andrea Incontri, il direttore creativo di Benetton con cui era stato avvistato in Puglia. Stavolta, Zorzi, Incontri e un gruppo di amici hanno scelto Mykonos per rilassarsi e godersi il sole e il mare.

Nelle foto pubblicate da Chi, Zorzi si gode l’isola greca che ama molto tra un cocktail e una chiacchierata allega con gli amici. Al suo fianco anche Andrea Incontri con cui, tuttavia, la natura del rapporto non è ancora chiara.

Tommaso Zorzi e Andrea Incontri: solo amici?

Dopo la fine della storia con Tommaso Stanzani, Tommaso Zorzi è ancora single o l’amicizia con Andrea Incontri si è trasformata in qualcosa di più importante? Il conduttore non svela nulla della propria vita privata preferendo tenere per se le novità sentimentali. Tuttavia, la presenza di Andrea Incontri al suo fianco sta diventando sempre più assidua. Nelle foto di Chi, i due si mostrano in atteggiamenti amichevoli mentre trascorrono dei momenti di puro relax.

Per Zorzi è un’estate di serenità, dunque, in attesa del ritorno a Milano e della prossima stagione televisiva che affronterà accanto a Fabio Fazio sul Nove. Pare, infatti, che Fazio lo voglia per il nuovo programma: Zorzi, dunque, farà parte del cast fisso del nuovo programma dell’ex conduttore Rai?

