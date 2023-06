Tommaso Zorzi, il nuovo fidanzato è Andrea Incontri?/ Lo scoop di Chi

Tommaso Zorzi ritrova l’amore con Andrea Incontri? Le foto di Chi

È approdato un nuovo amore nella vita di Tommaso Zorzi? Il giovane conduttore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip infiamma il gossip di inizio estate, paparazzato in dolce compagnia dal settimanale Chi. La rivista, nel nuovo numero in edicola, ha pubblicato alcune foto in cui lo si vede al fianco di un volto piuttosto noto nel settore della moda: Andrea Incontri, direttore creativo di Benetton. La coppia, dopo alcuni giorni di vacanza in Puglia, ha fatto da poco ritorno a Milano. Ed è all’aeroporto di Linate, in fila in attesa del taxi, che i due sono stati pizzicati insieme.

Zorzi, 28 anni, e Incontri, 52 anni, si vedono ormai da un mese, si legge sulla rivista. E le uscite pubbliche di coppia sono ormai numerose, sebbene non abbiano ancora ufficializzato. Dopo la vacanza pugliese e il ritorno a Milano, infatti, i due hanno raggiunto casa, per poi uscire poco dopo e dirigersi a Casa Cipriani, un ristorante super lusso dove hanno trascorso la serata. Se all’ingresso i due sono entrati separatamente, forse per fuorviare i paparazzi o per tutelare la propria riservatezza, all’uscita sono stati immortalati l’uno al fianco dell’altro.

Tommaso Zorzi: l’addio a Tommaso Stanzani e l’incerto futuro in tv

Potrebbe dunque essere ritornato l’amore nella vita di Tommaso Zorzi, dopo l’addio di pochi mesi fa a Tommaso Stanzani. L’ex ballerino di Amici ne aveva parlato in un’intervista a Ciao Maschio, spiegando di essere ancora affezionato al giovane conduttore nonostante il loro addio: “Non c’è mai stato un distacco totale, della serie ‘stai lontano da me’. Penso che l’amicizia, anche quando finisce una storia, possa rimanere“. E aveva aggiunto: “In un certo senso io lo amo ancora, ovvio che l’amore ha assunto una forma diversa. Credo che questa cosa valga anche per lui“.

Il cuore di Zorzi, però, sembra ora battere per Andrea Incontri. Sul fronte professionale, invece, è tutto da scrivere il suo futuro. L’ex gieffino non è stato riconfermato nella giuria di Drag Race Italia: al suo posto Paola Iezzi e Paolo Camilli, rivela Chi. Nonostante la mancata riconferma, per lui sarebbero in arrivo nuovi progetti televisivi.











