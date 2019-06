Tommaso Zorzi e Pamela Prati/ Foto, “Due sex symbol… #Bellissimo!”: l’ironia del web

Tommaso Zorzi presente a Capri all’evento Vip Champions, ha postato sul suo account ufficiale di Instagram uno scatto che lo ritrae in compagnia della donna del momento: Pamela Prati. L’influencer, ha anche aggiunto una divertente didascalia, scatenando l’umorismo del popolo social che lo segue con affetto tramite Instagram. “Due sex symbol is megl che one”, ha scritto, inserendo anche gli hashtag più quotati del momento: #buonaprimavera #bellissimo. Tanti gli amici influencer che hanno commentato il post con ironia. Da Chiara Biasi: “Hai vinto!”, a l’ex fidanzato Iconize che gli ha scritto: “Che carino Mark!”. Anche Victoria Cabello lo saluta ironicamente: “Ciao Mark”, mentre Sciuraglam ironizza: “I bambini, gli influencer, le valigie, Tommaso fai questo Tommaso fai quest’altro. Bellissimo”. Qualcuno invece, prende bonariamente in giro Gianni Morandi che si fa sempre scattare le foto dalla sua Anna, commentando: “Foto scattata da Mark Caltagirone”.

Tommaso Zorzi, la foto con Pamela Prati: scatta l’ironia

Tommaso Zorzi si sta divertendo con i suoi amici vip in quel di Capri, partecipando agli eventi e sorseggiando caffè. Proprio ieri, ha anche nuovamente beccato Pamela Prati in piscina, riprendendola da lontano. Di seguito, si è divertito con Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e Daniele Battaglia, fotografando il lato B della sorella minore di Belen. Successivamente la giornata di Zorzi è proseguita scherzando con Ludovica Valli prendendola in giro per il suo inglese. L’influencer dopo la giornata in piscina tra sole e relax, si è preparato per la serata a Capri bevendo vodka con la Rodriguez e poi stamattina, di corsa al mare per il primo bagno della stagione estiva. Pamela Prati però, non è stata più “paparazzata” al suo fianco: che fine avrà fatto? Proprio nelle ultime ore, questa ospitata non è stata molto apprezzata dall’ex manager Eliana Michelazzo che ha espresso il suo sdegno su Instagram. La showgirl sarda infatti, avrebbe dovuto tenere un basso profilo ed invece, ha pensato bene di partecipare al Vip Champions come se non fosse la protagonista numero uno dello scandalo del momento.

Visualizza questo post su Instagram Due sex symbol is megl che one #buonaprimavera #bellissimo Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi) in data: 8 Giu 2019 alle ore 12:02 PDT





