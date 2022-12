Tommaso Zorzi: Edoardo è il nuovo fidanzato?/ Nessun indizio, ma una vacanza…

Nuovo amore per Tommaso Zorzi?

Tommaso Zorzi ha un nuovo amore? L’influencer e conduttore, dopo la fine della storia con Tommaso Stanzani, avrebbe un nuovo fidanzato. Il condizionale è d’obbligo dal momento che non ci sono prove certe, ma stando a quello che riporta la pagina Instagram “Pipol Gossip”, il nuovo fidanzato di Zorzi si chiamerebbe Edoardo. I due sarebbero stati pizzicati insieme all’Armani di Milano dove sarebbe uscito allo scoperto con quello che, a detta degli esperti di gossip, sarebbe il suo nuovo amore.

Come si legge su Pipol Gossip, in discoteca, tra Zorzi ed Edoardo, il feeling sarebbe stato evidente. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web scatenando anche diverse reazioni tra i due fan. In tanti, infatti, non avrebbero gradito la scelta di Zorzi di esporsi immediatamente con il nuovo amore.

Zorzi, vacanza con Edoardo dopo Natale?

Nessuna foto e nessun indizio social, almeno per il momento, sulla presunta nuova storia d’amore tra Tommaso Zorzi ed Edoardo. I due non si seguirebbero sui social per non alimentare il gossip. Pare, tuttavia, che Tommaso ed Edoardo sarebbero pronti ad uscire allo scoperto dopo Natale quando dovrebbero concedersi una vacanza in compagnia dell’amica Aurora Ramazzotti e del fidanzato di quest’ultima Goffredo Cerza che, presto, diventeranno genitori per la prima volta.

In vacanza con gli amici, Zorzi decidere di ufficializzare quella che, per il momento, è una presunta storia d’amore? In attesa di scoprirlo, i fans non perdono di vista i suoi momenti per scoprire qualcosa in più sul presunto, nuovo amore.

