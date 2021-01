Tommaso Zorzi finalista al Grande Fratello Vip 2020?/ Festeggiamenti pronti ma…

Tommaso Zorzi finalista al Grande Fratello Vip 2020?

I festeggiamenti sono già pronti così come i fan pronti a votare questa sera per incoronare il loro re come primo finalista del Grande Fratello Vip 2020. Naturalmente stiamo parlando di Tommaso Zorzi, il vero protagonista di questa edizione del programma proprio come era stato annunciato prima di entrare nella casa. Tommaso Zorzi ha tenuto testa a tutti, ha saputo intrattenere delle amicizie (la prima di queste proprio con Stefania Orlando) e poi anche innamorarsi di Francesco Oppini. I primi giorni senza di lui nella casa sono stati davvero complicati ma alla fine sembra proprio che sia riuscito ad andare avanti per la sua strada anche senza di lui e adesso si prepara per la finalissima ma siamo sicuri che troverà la forza per andare avanti per altri 40 giorni? La storia del prolungamento del programma continua a preoccupare tutti e, in particolare, quelli che nella casa ci sono entrati quando era ancora estate fuori e vi usciranno alle soglie della primavera. Speriamo solo che questo servi per farlo uscire da vincitore, almeno i fan lo sperano.

Tommaso Zorzi e Dayane Mello contro Giulia Salemi?

Anche questa settimana Tommaso Zorzi si è dato da fare soprattutto con Giulia Salemi. Le battute nei suoi confronti sono sempre pungenti e anche in questi giorni nella casa del Grande Fratello Vip 2020 hanno finito col discutere fino a che lei stessa non si è detta stufa del suo comportamento. Tommaso è convinto che l’amica abbia sbagliato a lanciarsi su Pierpaolo Pretelli alla luce di quello che è successo nelle scorse edizioni ma se fosse lui quello in errore? Al momento sembra proprio che Tommaso Zorzi non solo abbia voltato le spalle all’amica ma che sia pronto a nominarla questa sera per punirla. Questo sarà il risultato della sua alleanza con Dayane Mello?



