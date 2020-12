Tommaso Zorzi/ Fiumi di lacrime per Francesco Oppini, Cristiano Malgioglio lo consola

Tommaso Zorzi non sta passando un momento felice e facile nella casa del Grande Fratello Vip 2020. L’influencer sembra pronto a restare anche alla scadenza del suo contratto e fino a quando il pubblico lo vorrà ma il resto del percorso sembra che lo dovrà affrontare senza Francesco Oppini e questo lo lascia un po’ senza parole e senza fiato, ecco perché ormai da giorni piange di continuo insieme al figlio di Alba Parietti consapevole del fatto che qualsiasi sia la sua scelta qualcuno soffrirà dentro o fuori dalla casa. Tommaso Zorzi continua a rimanere un leader nella casa e Stefania Orlando non lo lascia mai ma è vero anche che l’unico pensiero dell’influencer in questi giorni è stato Francesco Oppini. In tutti i modi ha provato a convincerlo a rimanere ed entrambi soffrono per questa separazione, ma davvero è una cosa tanto grave didividersi per qualche settimana? In suo soccorso sono arrivati i fan con un aereo indirizzato proprio a Maria Teresa e Stefania Orlando pregandole di prendersi cura di lui. In giardino le due sono felici e confermano che lo faranno e a quel punto è la conduttrice che rivela: ‘Simone mi ha detto che vuole adottarti!?’.

Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 2020, fiumi di lacrime per Francesco Oppini …

Dall’altro lato, Tommaso Zorzi, tra una lacrima e l’altra, ha avuto modo di confrontarsi con Andrea Zelletta che, dopo la nomination, ha voluto parlare e chiarire con il suo coinquilino, confidando che vede come un muro davanti a lui quando cerca di dirgli qualcosa e questo lo frena. L’influncer si dice pronto a conoscerlo meglio e ammette che in passato ha un po’ pensato che lui non avesse voglia di avere un rapporto o semplicemente di parlare con lui. Adesso sembra che i due concorrenti vogliano fare sul serio e magari nelle prossime settimane ci regaleranno la coppia che nessuno mai si sarebbe aspettato nella casa del Grande Fratello Vip 2020.



© RIPRODUZIONE RISERVATA