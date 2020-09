Tommaso Zorzi “Giulia de Lellis e Andrea Damante si amano”/ “Stare insieme con fan..”

Anche Giulia de Lellis e Andrea Damante entrano nella casa del Grande Fratello Vip. I due non lo fanno fisicamente (visto che sono stati già protagonisti del reality in passato con grande successo entrambi) ma lo hanno fatto grazie al grande amico della coppia Tommaso Zorzi. L’influencer che ha rischiato di dover uscire per problemi di salute, sta finalmente prendendo confidenza in casa e sta iniziando a sbottonarsi raccontando anche dei due famosi “colleghi” usciti fuori da Uomini e donne e in grado di costruire una carriera di tutto rispetto tra musica e social. Secondo Tommaso Zorzi sembra che siano proprio i social croce e delizia del loro rapporto visto che, nonostante il loro amore, non è facile gestire 10milioni di follower in due.

TOMMASO ZORZI PARLA DI GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE

In particolare, Tommaso Zorzi spiega sui Damellis: Loro sono perfetti per stare insieme. Li ho vissuti insieme. Sono proprio… Sono belli. Due bravi ragazzi”. I due sono dei bravi ragazzi, si amano molto e sono belli da vedere insieme, e allora qual è il problema? Secondo l’amico influencer sembra proprio che tutto sia dovuto alla loro vita social perché è difficile già sapersi gestire e prendere decisioni quando si è in due figurarsi quando poi ci sono fan di cui tenere conto: “È difficile anche avere una storia che è sempre sotto lo scrutinio pubblico, tutti dicono la loro. Un problema nella loro coppia è che non sono mai riusciti a parlare razionalmente. Si parla troppo di loro, diventa difficile prendere una decisione razionale perché hai troppe influenze. Loro hanno sempre gestito bene la cosa, però. Anche se si mollano hanno un profondo affetto”.



