Tommaso Zorzi: “Ho rischiato grosso in passato”/ “Quanto bullismo subìto…”

Tommaso Zorzi è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di oggi, sabato 2 aprile 2022. Il giovane ha innanzitutto commentato la sua carriera: “Del mio percorso non rinnego niente, ho fatto cose che riguardando sono un po’ cringe, però non rinnego nulla. Mi sono sempre divertito a fare tutto quello che ho fatto. Il rapporto con papà? Va bene, abbiamo ricucito. Dove non sono arrivati gli psicologi è arrivato il Grande Fratello Vip!”.

TOMMASO STANZANI, CHI È FIDANZATO TOMMASO ZORZI/ "Matrimonio? Sarebbe bello..."

TOMMASO ZORZI: “IN PASSATO HO RISCHIATO GROSSO”

In passato “ho avuto comportamenti da cavallo pazzo, ho rischiato. I miei genitori sono stati bravi, perché mi hanno lasciato sbagliare”. Da ragazzino, a scuola, “la tua dimensione è la tua classe. Una dimensione molto ristretta, dove è molto facile che un pettegolezzo si diffonda. A quel punto, ti senti intrappolato in epiteti brutti ed è stato anche il motivo per il quale i miei mi hanno anche incoraggiato ad andare a Londra, ad andare a studiare all’estero. Ricominciando da capo, ci sono voluti veramente pochi mesi per arrivare al coming out con i miei genitori, i quali oggi sono felicissimi della mia storia d’amore. Mia madre e Tommy Stanzani si sentono tantissimo”.

LEGGI ANCHE:

Lorenzo Zorzi e Armanda Frassinetti, genitori Tommaso Zorzi/ "Vicini anche quando..."Tommaso Zorzi e gli ex fidanzati/ Da Marco Ferrero "Iconize" al misterioso Kevin

© RIPRODUZIONE RISERVATA