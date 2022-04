Tommaso Stanzani, chi è il fidanzato Tommaso Zorzi/ “Con lui mi diverto e confido”

Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi: dall’innamoramento alla convivenza

Tommaso Stanzani è il fidanzato di Tommaso Zorzi. Procede a gonfie vele la storia d’amore tra l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi e il vincitore del Grande Fratello Vip 5. Proprio il ballerino di Amici parlando della relazione con Zorzi ha dichiarato a Oggi è un altro giorno: “l’amore tutto bene, abbiamo iniziato a convivere. Sta andando bene. Da quando è nato l’amore, noi siamo rimasti attaccati”. Un rapporto vissuto a stretto contatto quello tra i due, anche se il ballerino ha precisato: “adesso stiamo iniziando a darci un po’ di spazi. Stiamo insieme perché ci divertiamo, non perché siamo gelosi di quello che fa l’altro. Gli ho detto anche una cosa un po’ da sfigatino. Gli ho detto che lo vedo anche come il mio migliore amico, perché lui è una persona con cui mi diverto e con cui mi confido. Adesso stiamo vivendo insieme a Milano. Poi, ovvio, ci sono dei momenti in cui si litiga un pochino, anche perché lui è pazzerello, però tutto sommato va bene”.

Va tutto bene quindi tra Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi. Certo non mancano i litigi, ma i due ragazzi sono più innamorati che mai. “Stiamo insieme da undici mesi, quasi un anno. L’anno si festeggia. Io ho festeggiato il primo mese, poi festeggeremo l’anno” – ha detto il ballerino di Amici.

Tommaso Stanzani: “Tommaso Zorzi mi ha visto ad Amici”

Ma come è nato l’amore tra Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi? A rivelarlo è stato proprio il ballerino di Amici di Maria De Filippi: “lui mi ha visto ad Amici, mi ha scritto su Instagram. Io ero appena uscito da Amici, volevo capire come funzionava il mondo e ho fatto il fighetto. Dopo un po’ di tempo ci siamo incontrati ed è stato amore a prima vista”. Il ballerino non ha nascosto di essere intimorito dal carattere e dalla presenza dell’influencer: “avevo un po’ paura ad uscire con lui perché Tommaso era un personaggio molto famoso ed io ero appena uscito da Amici, ma appena l’ho visto si è subito presentato bene: mi aveva aperto la porta dell’auto, mi aveva preso lo zaino…”.

A parte la storia d’amore con Zorzi, Tommaso si gode anche il successo della sua carriera. Non solo ballerino, ma anche cantante visto che ha da poco pubblicato il suo primo singolo dal titolo “Origami”. Parlando proprio dell’esperienza ad Amici ha detto: “devo tantissimo ad Amici e a Maria. Ogni volta colgo l’occasione per ringraziarla. Ho avuto la fortuna di arrivare un po’ prima rispetto a tanti altri che sono comunque bravissimi, anche più bravi di me. Ho avuto quella fortuna perché secondo me ci ho creduto veramente tanto”.

