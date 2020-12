Tommaso Zorzi/ Il Natale lo rende triste e il pensiero vola alla nonna..

E’ stata una settimana un po’ complicata per Tommaso Zorzi che al Grande Fratello Vip 2020 continua a fare il bello e il cattivo tempo. Il bell’influencer è una colonna portante di questa edizione e per tutti è anche il sicuro vincitore tanto che in questi giorni anche i nuovi arrivati sanno bene di essere contorno ai veri vipponi della casa. Ma andrà davvero così alla fine? In questi giorni Tommaso Zorzi è davvero un po’ giù e il suo umore è altalenante passando da momenti di gioco (in cui si riscopre anche cartomante decidendo di fare le carte ai suoi inquilini) a momenti in cui la tristezza prende il sopravvento. Il Natale nella casa del Grande Fratello Vip 2020 è stato davvero un po’ duro per tutti soprattutto per chi ha una famiglia al gran completo pronta ad attendere il proprio figlio o la propria mamma e il pensiero di Tommaso Zorzi è andato subito a loro e, in particolare, alla sua nonna.

Tommaso Zorzi pensa alla nonna a Natale, il primo senza di lei

Questo è il primo Natale senza di lei e chi segue Tommaso Zorzi sa bene che era lo scorso maggio quando lui annunciò sui social la morte della sua amata nonna mancata improvvisamente e quando era lontana da casa e quindi non è stato nemmeno possibile dirle addio in grande stile. All’epoca eravamo in piena pandemia e le restrizioni non hanno permesso grandi spostamenti tanto che le le esequie funebri erano riservate ai famigliari stretti. Questo è stato il primo Natale senza di lei e Tommaso Zorzi avrebbe voluto stare al fianco della sua famiglia e della sua mamma in questi momenti e questo lo ha reso triste. Ne parleranno questa sera? Sicuramente ci sarà un video dedicato al loro Natale e ai regali ricevuti dai loro parenti.



