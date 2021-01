Tommaso Zorzi lascia il Grande Fratello Vip 2020?/ Lo scontro con Dayane Mello e..

Tommaso Zorzi lascia il Grande Fratello Vip 2020?

E’ arrivato il momento di capire cosa ne sarà di Tommaso Zorzi questa sera ad un passo dalla finalissima del Grande Fratello Vip 2020: l’influencer lascerà il Grande Fratello Vip 2020 o andrà avanti fino alla fine con uno scontro al vertice con Dayane Mello? Siamo sicuri che la puntata del prime time di oggi sarà incentrata sulle sue sorti nella casa e nel gioco e tutto perché in questi giorni la tensione è un po’ stata alle stelle. In un primo momento, lunedì sera voleva si era detto pronto a lasciare la casa seguendo Stefania Orlando fino a dietro la porta rossa, salvo poi restare chiudendo la serata con un bacio a stampo con la sua amica televisiva ma, soprattutto, tra canzoni e balli. Tutto risolto quindi? No, da qualche giorno si parla della sua voglia di lasciare la casa anche se in queste ultime ore ha avuto modo di condurre i suoi show in casa dalla sfilata di sabato fino al talk show di ieri pomeriggio, e allora perché mollare proprio adesso?

Tommaso Zorzi allo scontro con Dayane Mello?

Quello che è certo è che il cerchio stringe e con l’avvicinarsi della finalissima e della scoperta del nome del primo finalista del programma, il confronto finale tra Tommaso Zorzi e Dayane Mello alla fine non potrà essere rimandato oltre soprattutto alla luce di quello che è successo in questi giorni. Parlando dell’influencer, la bella brasiliana ha usato la definizione “malato di mente” parlando della musica che si continua a mettere in casa proprio perché scelta da lui. La frase non è passata inosservata al pubblico che adesso chiede a gran voce la squalifica della brasiliana che, però, rischia addirittura di essere la prima finalista per via dei famosi voti in arrivo dal Brasile. Ci sarà modo di rimarcare le sue parole questa sera facendole ascoltare a Tommaso Zorzi? Cosa succederà a quel punto?



