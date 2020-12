Tommaso Zorzi pronto per la conduzione del Grande Fratello Vip 2020

Tommaso Zorzi finalmente conduttore al Grande Fratello Vip 2020? I fan sognano di vedere l’influencer come spalla di Alfonso Signorini in questa serata di show, intrattenimento e musica e così se il direttore sarà sul palco in studio, all’influencer potrebbe toccare il palco nella casa di Cinecittà per la felicità di tutti. Sicuramente il suo sacrificio di rimanere nella casa in questo periodo e le lacrime natalizie saranno spazzate via da un Capodanno di lustrini, luci e spettacolo che risveglierà il suo animo selvaggio come ha già fatto in questi giorni in casa. Tutti sono un po’ nervosi e il fatto di essere stati divisi in due squadre e quindi costretti a prepararsi rimanendo ancora più vicini del solito, non ha fatto altro che portare a galla nuove tensioni ed è così che è scoppiata la lite tra Zorzi e Stefania Orlando. I due sono nella stessa squadra, di cui lei è il capitano, ma dopo l’ennesimo cambiamento apportato alla coreografia, la conduttrice ha dato di matto e lo stesso ha fatto il suo amico che, non controllandosi, ha tirato fuori la parola psicopatica che ha fatto infuriare l’amica.

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando è lite al grido di “Psicopatica”

La stessa parola venuta a galla in diretta e perdonata, almeno in parte, a Samantha de Grenet, detta da Tommaso Zorzi ha avuto un sapore diverso e questo ha portato i due allo scontro. La conduttrice ammette di infastidirsi con quella parola e i due vanno allo scontro salvo poi chiarirsi fuori in giardino quando lei ammette che da Tommaso Zorzi si aspetta più sensibilità. Il chiarimento però non è bastato e anche al risveglio i due hanno sentito la necessità di chiarirsi. Lui si è scusato per il termine usato, anche se in inglese lo usa spesso, mentre lei è di nuovo finita in lacrime ammettendo di non avvertire in lui la stessa sensibilità e di sentirsi poco valutata a volte. Forse la conduttrice è un po’ fragile per via di tutto questo tempo passato nella casa ma il nostro amato Zorzi alla fine si scusa e conferma che le darà il supporto di cui avrà bisogno mostrandosi più sensibile e attento con lei. I due finalmente finiscono poi per abbracciarsi in giardino nelle ormai famose scalette location degli abbracci che Tommaso Zorzi e Francesco Oppini erano soliti scambiarsi soprattutto dopo i litigi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA