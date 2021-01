Tommaso Zorzi “ricatta” il Grande Fratello/ Richieste agli autori: “Ora vogliamo…”

L’annuncio del nuovo prolungamento del Grande Fratello Vip ha avuto pesanti conseguenze nella Casa. A risentirne più di tutti Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, che sono arrivati a minacciare di abbandonare il programma. L’allarme è poi rientrato, i due hanno quasi metabolizzato la notizia ma non sono disposti a vivere tre settimane in più così come hanno vissuto fino ad oggi. Tommaso è anzi pronto a sfruttare questo momento per avanzare delle precise richieste alla produzione. Durante una chiacchierata con Stefania Orlando in giardino, Zorzi ha infatti svelato il suo piano all’amica. “Però posso dirti? Adesso con loro abbiamo un po’ il coltello dalla parte del manico.” ha dichiarato l’influencer, che si è detto pronto a “ricattare” gli autori per ottenere in Casa qualche benefit in più.

Tommaso Zorzi, richieste precise agli autori del GF dopo la notizia del prolungamento

Le prime richieste di Tommaso Zorzi sono ben precise: “Film, vino”, dice infatti a Stefania Orlando che si è detta pienamente d’accordo. La conduttrice ha allora puntualizzato: “Film tutte le sere”, poi Tommaso ha puntualizzato: “Magari non tutte le sere, ma due volte a settimana sì, o no? Ci guardiamo i film al posto di farceli nella testa!” I due hanno dunque deciso di avanzare determinate richieste al GF dopo essere venuti a conoscenza in diretta dell’ulteriore prolungamento,. Gli autori sembrano comunque pronti ad assecondarli, tant’è che quando Tommaso e Stefania hanno iniziato a cantare “Maledetta primavera” in giardino, la produzione ha messo in diffusione la base del brano per permettere loro di esibirsi.

“Adesso abbiamo il coltello dalla parte del manico: film tutte le sere e vino”

Scatta il duetto su “maledetta primavera”

La regia li asseconda #tzvip #gfvip #sovip #iostoconstefania pic.twitter.com/4iswqsnG8V — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 19, 2021





