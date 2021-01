Tommaso Zorzi sotto choc vomita al Grande Fratello Vip 2020/ “Sto male..”

Tommaso Zorzi vomita e si sente male dopo la diretta del Grande Fratello Vip 2020 di ieri sera e tutto perché il bel gieffino non ha reagito poi così bene alla notizia che il programma continuerà ancora per altre settimane, andando ancora oltre al prolungamento già annunciato. La reazione di tutti è stata davvero sconvolgente perché se in un primo momento si sono limitati ad alzarsi in piedi camminando nervosamente, in un secondo tempo è successo di tutto. Tommaso Zorzi ha messo da parte il suo nervosismo per consolare e fermare Stefania Orlando che, indossato il giubbotto, è arrivato fino alla porta rossa minacciando di andare via perché esausta. A quel punto Zorzi le ha detto che se fosse uscita, lui l’avrebbe seguita e tutto si è placato. Le colonne portati di questo Grande Fratello Vip 2020 si sono ritrovate in giardino per cantare ed esorcizzare così questo nuovo colpo duro, ma poi è successo qualcosa di incontrollabile.

Tommaso Zorzi sotto choc e vomita al Grande Fratello Vip 2020