Tommaso Zorzi Vs Fedez e J-Ax/ “Il video di Senza Pagare è un plagio, Lil Dicky…”

Partiamo subito dal presupposto che né Fedez e né J-Ax hanno risposto alle provocazioni arrivate via social ma, a dover di cronaca, dobbiamo dire che Tommaso Zorzi (un po’ a scoppio ritardato in realtà) ha puntato il dito contro i due rapper e la loro “Senza Pagare”. In particolare, l’influencer ha deciso di portare a galla il fatto che, a suo dire, il video della canzone dei due rapper sia uguale a qualcosa di già visto addirittura due anni prima e partorito dal rapper Lil Dicky e della sua canzone “Save that money”. Le accuse non si fermano qui perché secondo Zorzi è molto difficile che i due rapper non sapessero di questa canzone e dell’esistenza di questo video visto che proprio T-Pain era presente per un cameo in quello di Lil Dicky.

TOMMASO ZORZI VS J-AX E FEDEZ

Tommaso Zorzi ha lanciato le sue accuse via social ormai un paio di giorni fa e con il telefono in mano ha subito puntato il dito: “Il concept del video è ovviamente ‘senza pagare’ e nella prima scena ci sono Fedez con Pio e Amedeo che citofano alle ville di Beverly Hills per girare il video senza spendere soldi…. Il video esce nel 2017, ma nel 2015 il rapper Lil Dicky fa una canzone dal titolo ‘Save That Money’, ovvero ‘Risparmia Quei Soldi’ e il video inizia allo stesso modo… il concept è identico, ma Fedez e J-Ax potevano non saperlo, ma vi dico un’altra cosa: Senza Pagare è in featuring con T-Pain e caso vuole che nel video di due anni prima con Lil Dicky, T-Pain faccia un cameo”. Come andrà a finire questa storia? Sicuramente con quello che è successo tra Fedez e J-Ax le accuse di Zorzi cadranno nel vuoto.

