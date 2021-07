Tommy Vee “Carolina Marconi? L’ho risentita”/ “Tornare al Grande Fratello? Sì, ma…”

Si parla di musica e di Grande Fratello in diretta su RTL 102.5 News, nel corso della rubrica Trens&Celebrities condotta da Francesco Fredella, con un ospite speciale: Tommy Vee. Il noto deejay, ex gieffino, ricorda proprio quei giorni che lo videro nella Casa più spiata d’Italia nell’edizione del 2004 e di come, al tempo, avesse già prodotto brani molto famosi: “Quando sono entrato al Grande Fratello avevo all’attivo due hit mondiali ma non si sapeva che si trattava di italiani. Oggi c”è più comunicazionel, ci sono i social…”. Ma quale sarebbe la sua risposta qualora gli riproponessero di entrare nella Casa? “Rifare il Grande Fratello? A quelle condizioni lì sicuramente, adesso che l’ho già fatto non so se lo rifarei…” ha ammesso. “Lì comunque ci si diverte un sacco, è un’esperienza veramente divertentissima.” ha specificato il deejay, ricordando che per lui è stato quasi come fare ‘una vacanza’.

Proprio parlando di Grande Fratello, Tommy Vee ha fatto una sua riflessione: “Adesso credo che il format in qualche modo abbia dato e le dinamiche siano state esplorate in lungo e largo, in tutti modi. Quindi rimane comunque un pubblico affezionato, siamo uno dei pochi paesi in cui funziona ancora molto il GF.” E ha quindi ribadito: “Probabilmente potrei anche rifarlo in virtù del ricordo che ho dell’esperienza che è stata molto bella e mi ha dato una visibilità impagabile. Io a quel tempo non potevo camminare per la strada.” Di recente l’ex gieffina Carolina Marconi, che partecipò proprio all’edizione di Tommy Vee e con lui ebbe una storia, ha annunciato di combattere contro un tumore. Tommy svela di averla sentita ma non si sbilancia di più. Conclude l’intervista con i suoi progetti per il futuro: “Io in TV ho proposto un paio di format musicali ma la TV con la musica non va più tanto d’accordo. Questo è un tema che anrebbe discusso a lungo. Poi mi è stato chiesto di partecipare a qualche reality, a qualcuno ho declinatom, ad altri non si è potuto…”

