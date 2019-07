Tomorrowland 2019/ Scaletta, diretta streaming Rai 4: evento dance dell’anno

Tomorrowland 2019 va in onda su Rete 4, l’evento dance dell’anno spopola dunque anche in Italia. In diretta da Boom, in Belgio, arriva la serata finale della maratona che oltre alla dance è dedicata alla EDM. Alla conduzione dell’evento troviamo Ema Stokholma, Dj Osso e Pippo Lorusso che si muoveranno sui set di Solomun, main stage, e Armin van Buuren, Freedom Stage. L’inizio era fissato alle ore 21.15 sul palcoscenico principale con i Lost Frequencies e poi la celebrazione dei quindici anni dell’evento stesso. I più attesi saranno tre dei pesi massimi del genere e cioè Dimitri Vegas, Like Mike e Steve Aoki. Ai tre è stato affidato il compito, non semplice, di gestire la chiusura dell’evento. Ci saranno poi dei collegamenti con il Freedom Stage dove troveremo Gareth Emery. Dalle 23.00 in poi invece sarà il momento di Markus Schulz.

Tomorrowland 2019, Scaletta: come seguire l’evento in diretta streaming

Tomorrowland 2019 andrà in onda in Italia grazie alla quarta rete di Stato, Rai 4. La diretta partirà alle ore 2o.25 e durerà fino alla mezzanotte quando il canale trasmetterà il film We are your friends. Sarà possibile seguire l’evento maestro della musica dance ed EDM anche in diretta streaming sui nostri dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc, cliccando qui. Raiplay permetterà oltre a questo anche di rivederlo nei giorni seguenti, grazie alla funzione Rai Replay, e di poter riammirare quanto accaduto nel caso qualcuno se lo fosse perso. Sui social intanto il pubblico ha già dimostrato durante la giornata la grande attesa per un evento che piace soprattutto ai più giovani.

