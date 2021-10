Toni Santagata/ “Padre Pio non era burbero. La malattia di mia moglie Giovanna…”

Toni Santagata e l’amore per la moglie Giovanna Isola protagonisti a Oggi è un altro giorno. Il celebre artista ha ricordato il primo incontro con la donna della sua vita: «Mi hanno colpito subito le sue gambe. L’ho vista nuotare e poi l’ho vista uscire dalle acque». Un legame ancora fortissimo: «Lei mi stupisce ancora, le dico ancora che sono innamorato di lei».

Toni Santagata ha poi aggiunto: «Io l’ho conquistata con i racconti. Prima con le canzoni, poi ho iniziato i miei racconti. Raccontavo un po’ come era stata la mia infanzia, come ero riuscito a fare il cantautore in giro per l’Italia e per l’Europa, e come io pensavo di poter andare avanti con questo sogno straordinario. Io non ero solo uno che cantava canzoni già conosciute, ma cantavo me stesso: cantavo e raccontavo, mettevo la gente seduta per terra e raccontato».

TONI SANTAGATA A OGGI È UN ALTRO GIORNO

Toni Santagata ha poi parlato del suo legame con Padre Pio: «È una leggenda che lui fosse burbero. Lui aveva delle piaghe, molta gente pensava che toccandole avesse il miracolo e voleva toccarlo. Così si avvicinavano troppo e lui reagiva istintivamente. Io ho avuto un ardire tremendo, l’ho tirato un po’ per il saio e lui mi disse: “Che vuoi, figlio mio?”». E ancora: «Quando è morto ho inciso un’opera, ho lasciato questi canti in giro per il mondo, e poi è successo qualcosa…»

Toni Santagata e la moglie Giovanna Isola hanno poi parlato della malattia che ha colpito la donna, un tumore al nervo acustico. «Io ero molto preoccupato», ha rivelato il cantante: «Siamo andati a fare una preghiera a Padre Pio. A un certo punto mi sono sentito qualcosa sulla spalla, un uomo senza dire altro mi disse “che fate qua?”. Si è materializzato e mi disse: “siete andati a trovare il professor Pretto?”. Quella persona non l’ho più vista». Da quel momento è partito l’iter per l’operazione della moglie…

