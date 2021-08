Toninelli attacca Renzi/ “Referendum contro Rdc? É la peggiore barzelletta del 2021”

Dopo giorni e giorni di trattative, non senza passaggi delicati, è stata raggiunta l’intesa sulla riforma della giustizia. Il M5s ha deciso di appoggiare il testo Cartabia dopo alcune modifiche e Danilo Toninelli s’è detto soddisfatto: «E’ stata durissima come trattativa, ma un risultato migliore di questo il M5s con a capo Conte non poteva assolutamente portarlo a casa».

Intervenuto ai microfoni dell’agenzia Vista, Danilo Toninelli non ha lesinato critiche alla Guardasigilli, elogiando il lavoro svolto dal leader in pectore pentastellato, Giuseppe Conte: «Se pensiamo che gli interventi migliorativi hanno salvato fino a due terzi dei gravi reati che avrebbero subito la tagliola della pessima riforma Cartabia, significa che abbiamo portato a casa un ottimo risultato. Non è la nostra riforma, ma è diventata votabile».

REDDITO DI CITTADINANZA, TONINELLI STRONCA RENZI

Nel corso dell’intervista, Danilo Toninelli ha colto la palla al balzo per attaccare Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva nelle scorse settimane ha annunciato di voler raccogliere le firme per abolire il reddito di cittadinanza, misura cardine del progetto grillino. L’ex ministro dei Trasporti non ha usato troppi giri di parole: «E’ la peggiore barzelletta dell’estate 2021 quella di Renzi, la cui credibilità oggi è pari a zero. La cosa migliore che penso possa descrivere politicamente Renzi è che il suo modo di fare politico è anti-italiano e continua ad essere sempre di più anti-italiano».

