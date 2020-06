Tonino 1 è morto/ Napoli, addio ad Antonio Petriccione: star del web di Soccavo

Pubblicità

Napoli piange la scomparsa di “Tonino 1“: è morto infatti Antonio Petriccione, star del web di Soccavo. I video su Youtube di questo 62enne con i capelli brizzolati, gli occhi azzurri e pochissimi denti soltanto sull’arcata superiore, una volta caricati da amici e conoscenti avevano raggiunto centinaia di migliaia di visualizzazioni. Merito della simpatia spontanea di Tonino 1, nome d’arte di questo personaggio che sul finire del 2017 aveva attirato anche l’attenzione delle cronache nazionali, in particolare di Chi l’ha visto?. Il programma di Federica Sciarelli aveva infatti denunciato la scomparsa di Petriccione: ne era nata una mobilitazione generale nel quartiere di Soccavo, dove Tonino è sempre stato amato e benvoluto da tutti, e le ricerche si era concluse nel migliore dei modi, col suo ritrovamento.

TONINO 1 E’ MORTO: ADDIO AD ANTONIO PETRICCIONE

A dare notizia della morte di Antonio Petriccione alias “Tonino 1” è stato proprio il suo canale. E in queste ore si moltiplicano i messaggi di cordoglio della gente che ad Antonio Petriccione ha voluto bene per davvero. Antonella, una sua fan, scrive: “Ciao Tonino, riposa in pace. Grazie per le belle risate che ci hai fatto fare in questi anni. Ti porteremo sempre nel cuore”. “Era molto simpatico, avrei voluto tanto conoscerlo”, scrive un altro utente. L’annuncio della sua morte ha fatto il giro del web nel giro di pochissime ore: le cause del suo decesso non sono state ancora rese note. Come riportate dal portale Fanpage, l’ultimo saluto ad Antonio Petriccione andrà in scena questo pomeriggio, con i funerali che si terranno nella “sua” Soccavo, a partire dalle ore 16.



