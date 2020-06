Probabili formazioni Napoli Inter/ Quote: pochi dubbi per Gattuso (Coppa Italia)

Pubblicità

Si accenderà questa sera alle ore 21.00 in un San Paolo ovviamente deserto, la semifinale della Coppa Italia tra Napoli e Inter, le cui probabili formazioni sono ora al vaglio. Siamo infatti impazienti di conoscere quali saranno nel dettaglio le mosse di Gattuso come di Conte: in palio vi è l’ultimo biglietto per la finale della Coppa e ovviamente non saranno permessi errori questa sera. Ma non solo: non scordiamo che è proprio dalla Coppa Italia che il calcio in Italia ripartirà dopo uno stop di tre mesi per l’esplosione della pandemia da coronavirus e gli appassionati, pur non potendo entrare nello stadio, si attendono spettacolo questa sera. Ecco perché, al netto di assenti e acciaccati (inevitabili dopo uno stop così lungo alla ripresa degli allenamenti), sia Gattuso che Conte dovranno affidarsi solo ai loro uomini più in forma, non disdegnando però anche di offrire qualche piccola novità tattica, specie in casa nerazzurra, cui si sta pensando di rivoluzionare il centrocampo. Andiamo dunque a esaminare da vicino le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Napoli Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della diretta tra Napoli e Inter non è cosa facile stilare un pronostico netto, tenuto anche conto che si torna oggi in campo dopo tre mesi di stop completo. Pure però per il portale di scommesse snai, questa sera gli uomini di Conte potrebbero avere una marcia in più. Nell’1×2 infatti il successo dell’Inter è stato dato a 2.50, contro l’appena piòùelevato 2.75 fissato per la vittoria del Napoli: il pareggio vale la quotazione di 3.50.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER

LE MOSSE DI GATTUSO

Per le probabili formazioni di Napoli e Inter, chiaramente Gattuso ripartirà, pur dopo lungo stop, dal classico 4-3-3 per schierare i suoi, e alla vigilia del fischio d’inizio sono pochi i ballottaggi ancora aperti. Ecco dunque che già tra i pali troverà posto dal primo minuto Ospina, mentre in difesa è certa l’assenza di Manolas, alla prese con qualche guaio fisico: senza il greco toccherà a Maksimovic affiancare Koulibaly al centro del reparto, mentre ai lati le maglie da titolari saranno consegnate a Di Lorenzo e Mario Rui. Per la mediana a tre solide certezze dell’allenatore calabrese: pronti questa sera Zielinski e Fabian Ruiz, con Demme che sarà perno centrale. E’ dunque solo in attacco che si accende qualche duello: fissato Lorenzo Insigne a sinistra, ecco che a destra è battaglia tra Callejon e Politano per la maglia da titolare, mentre in punta Mertens dovrebbe avere la meglio su Milik.

LE SCELTE DI CONTE

Come riferito prima, per le probabili formazioni di Napoli e Inter, ecco che Conte questa sera potrebbe offrirci una novità nello schieramento nerazzurro, col passaggio al centrocampo a 4 e l’inserimento di un trequartista, Eriksen, alle spalle di Lautaro e Lukaku, ovvi titolari in attacco. In tal modo ecco che dunque in mediana dovrebbero giocarsi un posto da titolare Barella e Brozovic, come pure Candreva e Young, con gli ultimi due posti in corsia di reparto. Già definite poi di fatto anche le maglie per la difesa dell’inter che rimarrà a tre: pronto il capitano Handanovic tra i pali, di fronte vedremo dal primo minuto Skriniar, con i recuperati De Vrij e Bastoni. Solo panchina dunque per Diego Godin, che negli ultimi giorni alla Pinetina ha svolto un lavoro personalizzato (come pure Vecino).

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): 25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 26 Koulibaly, 19 Maksimovic, 23 M Rui; 8 F Ruiz, 4 Demme, 20 Zielinski; 7 Callejonm 14 Mertens, 24 Insigne All. Gattuso

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 33 Bastoni, 6 De Vrij, 37 Skriniar; 87 Candreva, 23 Barella, 77 Brozovic, 15 Young; 24 Erikse; 10 L Martinez, 9 Lukaku All. Conte



