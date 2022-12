Tonino, papà di Luca Salatino: “Ti vorrò bene finché vivo”/ Sorpresa al GF Vip, Bruganelli piange

Luca Salatino, sorpresa dal papà Tonino al Grande Fratello Vip 2022

Alfonso Signorini regala a Luca Salatino un momento molto toccante nel corso della diretta del Grande Fratello Vip 2022 del 19 dicembre. Il gieffino riceve infatti una sorpresa dal suo papà Tonino, di cui ha parlato in poche occasioni ma con parole molto forti.

“L’unica cosa di cui non riesco a parlare è di mio padre. – ha raccontato Luca Salatino durante una chiacchierata in Casa – Lui è una persona un po’ burbera, non è quella persona che ti dice che ti vuole bene ma cerca comunque di dimostrarlo a modo suo. Una carezza lui non me l’ha mai data… Ci stanno delle situazioni che ci sono state che mi hanno lasciato troppo il segno… col pugilato era l’unico modo di sentirlo vicino“. E aggiunge: “Col tempo impari a capire che quel suo impeto nel dirmi le cose era un modo suo per dire ‘ti voglio bene'”.

Tonino piange al GF Vip: le parole per il figlio Luca fanno piangere Sonia Bruganelli

Pochi minuti dopo Luca e suo padre sono faccia a faccia in giardino e l’uomo ha per il figlio parole di grande amore: “Forse non sono stato un padre perfetto, forse dovevo stringerti di più, abbracciarti, purtroppo anch’io ho avuto un padre che non mi accarezzava però quando è morto stavo solo io, è morto tra le mie braccia. Però ti voglio dire una cosa: ti ho voluto bene, ti voglio bene e ti vorrò bene perché sei il sangue mio. Vai avanti così, finché avrò vita ti voglio bene.” Tutti sono in lacrime, in modo particolare Sonia Bruganelli, toccata nel profondo da questo incontro in quanto ha vissuto un’esperienza simile a quella di Luca e suo padre con i suoi genitori.

