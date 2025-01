Tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli non scorre buona sangue. Questo lo hanno capito tutti, in special modo coloro che hanno seguito l’edizione bomba di Ballando con le stelle. Si credeva che la giurata l’avrebbe lasciata stare e invece ha deciso di azzannarla con un articolo sulla sua newsletter dal titolo ‘Bruganelli-Bonolis-Presta: tutto quello che è successo, dall’inizio’.

La reazione dell’ex moglie di Paolo Bonolis non si è fatta attendere sul suo profilo Instagram: “Puoi parlare dei presunti tradimenti, ma non toccare i miei figli”, continuando col dire che non ha più le scarpette da danza ai piedi e che lei a differenza sua mette sempre la faccia su qualsiasi cosa, facendo un’allusione con il verbo ‘presti’ all’agente Lucio Presta, che sotto il post in cui il celebre conduttore annunciava il divorzio professionale faceva riferimento alla sfortuna di incontrare una donna sbagliata.

Selvaggia Lucarelli replica a Sonia Bruganelli: “Ho omesso le cose umilianti”

Ma cosa ha raccontato Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter e più precisamente nell’articolo dedicato alla storia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis? Si può leggere che dopo l’arrivo del figlio maschio Sonia, secondo i testimoni, avrebbe avuto un ruolo più dominante nella carriera dell’ex marito, fino ad arrivare all’apertura della sua società di casting e ad accumulare un patrimonio tra i 3 e i 5 milioni di euro. Sempre stando all’inchiesta della giornalista ci sarebbero stati una serie di tradimenti che avrebbero fatto infuriare Bonolis, che se ne sarebbe andato a dormire in un hotel. Poi, però, sarebbe ritornato a casa spinto dall’amore che provava nei riguardi della moglie. Peccato che poi ci sia stata la separazione che ha fatto molto rumore nel mondo del gossip e dello spettacolo in generale.

Stando all’inchiesta di Selvaggia Lucarelli Sonia Bruganelli avrebbe avuto “relazioni parallele con personaggi noti e non” e i rapporti con l’ex manager si sarebbero incrinati perché a quanto pare lei vorrebbe essere l’unico punto di riferimento del celebre conduttore di Canale5. Sonia, dopo aver letto tutto questo, ha voluto rompere il silenzio sul suo profilo Instagram. Ma la replica di Selvaggia non si è fatta attendere: “Posso raccontare tutto”, aggiungendo di aver omesso “cose più umilianti” apposta per lei.