Tony Allen è morto/ Addio al batterista nigeriano, Jovanotti “Un maestro del ritmo”

Grave lutto nel mondo della musica: è morto il batterista Tony Allen. Il decesso, come comunicato nelle scorse ore, è avvenuto in quel di Parigi, dove il 79enne percussionista originario della Nigeria, precisamente di Lagos, viveva. Considerato fra i principali esponenti dell’afrobeat, Allen è divenuto famoso nel corso degli anni per le sue grandissime qualità, che gli hanno fatto ottenere il rispetto dei colleghi e in generale di tutto il mondo della musica. Nato nel 1940, iniziò la sua carriera inizialmente in una band, gli “Africa 70” di Fela Kuti, per poi staccarsi, e affiancare artisti di fama internazionale come ad esempio Damon Albarn, Sebastian Tellier e Charlotte Gainsbourg. Allen, quando raccontava il genere di musica che suonava, parlava di “Afrofunk”, un mix fra dub, rap, musica elettronica e ovviamente le percussioni. Nel 2006 aveva formato un gruppo da urlo in compagnia di Simon Tong (The Verve), Paul Simonon (The Clash) e Damon Albarn, dal nome “The Good, The Bad and The Queen” (il buon, il cattivo e la regina).

TONY ALLEN E’ MORTO: IL RICORDO SOCIAL DI JOVANOTTI

Fra i tanti esponenti della musica che lo hanno amato, anche Jovanotti: Tony Allen aveva suonato per “Oh Vita!” e l’anno scorso era stato ospite durante una delle tappe del JovaBeachParty. E proprio Lorenzo Cherubini ha voluto ricordare su Instagram l’amico perduto, con un lungo post in cui scrive “un maestro del ritmo, uno dei musicisti più importanti di sempre”. Il Jova definisce il sound del percussionista nigeriano “un ponte tra l’Africa animista e ancestrale e il funk, nessuno restava fermo se lui suonava la batteria”. E ancora: “Abbiamo suonato insieme, lui è stato fantastico con me, generoso di racconti pazzeschi sugli anni della gloria e su quelli in cui nessuno lo voleva più, poi la rinascita, diventare un mito per generazioni che continuano a scoprire il suo sound e ad attingere a quella fonte sempre freschissima di musica”. Jovanotti ha concluso il suo intervento con queste parole: “Ciao Tony e grazie! ti ascolteremo sempre!”. La causa di morte non è stata resa nota.



