Episodio spiacevole quello accaduto stamane durante le prove libere del Gran Premio di Thailandia di Moto2 per Tony Arbolino. Il giovane pilota di Garbagnate Milanese è stato di fatto investito da Zonta van den Goorbergh, subendo un brutto colpo alla caviglia. Fortunatamente Tony Arbolino non ha subito alcuna conseguenza seria ma vedendo il video dello scontro, che trovate qui sotto, si è temuto il peggio.

Ma cosa è accaduto? Tony Arbolino, quando mancavano circa 26 minuti dalla fine della sessione di libere di Moto2, è arrivato largo ad una curva, con caduta nella ghiaia senza alcuna conseguenza; finendo fuori strada ha cercato di raggiungere i box con la propria moto, tenendo conto che la distanza dalla griglia di partenza non era esagerata, affiancato anche da un marshall. Ma proprio mentre si trovava sulla corsia che portava in pit lane è sopraggiunto Zonta van de Goorbergh che inspiegabilmente non si è accorto di Tony Arbolino, o per lo meno, ha cercato di frenare, facendo anche alzare la moto sulla ruota posteriore, colpendo però la caviglia del malcapitato pilota di Garbagnate Milanese. Zonta si è fermato e se l’è presa con il marshall, nel frattempo il 24enne pilota italiano ha iniziato a zoppicare, per essere poi portato ai box a braccia visto il forte dolore.

TONY ARBOLINO INVESTITO DA ZONTA, IL 24ENNE DICHIARATO FIT

Fortunatamente il ragazzo è stato sottoposto a tutti i controlli medici del caso che lo hanno dichiarato “fit” per le prossime libere, di conseguenza non ha subito alcuna grave conseguenza, ma si sono vissuti attimi di tensione in pista.

Entrambi sono stati comunque retrocessi per una doppia manovra scorretta: Tony Arbolino scatterà in griglia di partenza con tre posizioni di penalizzazione, mentre l’olandese dovrà partire dai box per “comportamento irresponsabile”. In ogni caso nessun problema fra Arbolino e Zonta, con Fabrizio Manciucca di RW Racing GP che ha parlato di uno Zonta sconvolta per il fraintendimento che si è venuto a creare e di episodio chiarito.