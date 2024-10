DIRETTA MOTOGP STREAMING: A BURIRAM POSTA IN PALIO ALTISSIMA!

Continua il lungo e faticoso tour in Oriente della diretta MotoGp, che a partire da oggi, venerdì 25 ottobre, ci terrà compagnia con il Gran Premio di Thailandia 2024 sul circuito di Buriram. La storia è molto breve, considerando che in calendario è presente solo dal 2018 e che per due anni non si venne qui (2020 e 2021) durante la pandemia, per cui abbiamo solo quattro edizioni alle spalle, tuttavia adesso ci interessamento di più l’attualità e al massimo un breve accenno al futuro, perché si tornerà a Buriram già a marzo, dal momento che nel 2025 e anche nel 2026 sarà proprio il GP Thailandia ad aprire il calendario della diretta MotoGp. Detto questo, è sicuramente il duello tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia a tenere banco al terzultimo atto del Mondiale 2024.

In questo periodo sappiamo bene come sia fondamentale dare uno sguardo approfondito agli orari, che cambiano da una gara all’altra a seconda di quante siano le ore di fuso orario con l’Italia. Ecco allora che il venerdì del Gran Premio di Thailandia 2024 aprirà le proprie danze già alle ore 5.45 del mattino italiano con la prima sessione di prove libere FP1, che come sempre durerà 45 minuti, mentre alle ore 10.00 avremo le cosiddette pre-qualifiche della durata di un’ora, appuntamento tutto sommato comodo per seguire una sessione molto significativa, che servirà per definire i nomi dei primi dieci piloti ammessi al Q2 delle qualifiche.

MOTOGP PROVE GP THAILANDIA 2024 BURIRAM: COME SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Annotato che gli orari non sono così malvagi stavolta, specie per le pre-qualifiche, dobbiamo aggiungere che la diretta MotoGp istreaming e in tv al venerdì purtroppo è riservata ai soli abbonati anche nel GP Thailandia 2024 Buriram. Non ci saranno immagini in chiaro per tutti su Tv8 oggi, ci si potrà quindi affidare solo al canale numero 208 satellitare Sky Sport MotoGp HD, oppure alla diretta MotoGp streaming video tramite Sky Go o Now TV – ma sempre su abbonamento.

DIRETTA MOTOGP STREAMING: GRAN PREMIO DI THAILANDIA 2024, QUALI TEMI?

Ormai si rischia di essere abbastanza ripetitivi quando si presenta la diretta MotoGp, perché il duello per il Mondiale è da tempo ristretto a Jorge Martin e Pecco Bagnaia. L’Australia ha sorriso allo spagnolo, che è tornato a fare la voce grossa nella Sprint, con la vittoria a fronte del quarto posto per il piemontese, poi la differenza è stata meno netta alla domenica, quando comunque Martin è stato secondo e Bagnaia terzo, sancendo così un ulteriore guadagno per l’attuale leader della classifica iridata. Situazione non facile per il campione in carica, anche perché in Australia non ha mai dato la sensazione di poter lottare con il suo rivale.

In effetti anche alla domenica il distacco è stato di una decina di secondi, Pecco ha limitato i danni ma non ha potuto fare di più e questo è evidentemente un problema per chi deve recuperare punti e avrebbe quindi necessità di arrivare davanti al proprio avversario. Il team ufficiale ha bisogno di una scossa, perché a Phillip Island ha preso paga da entrambi i “satelliti”, compreso naturalmente un Marc Marquez davvero in grande spolvero e arrivato alla terza vittoria negli ultimi sei GP. Dall’estate in poi sarebbe lui l’uomo da battere, sarà comunque come al solito il “terzo incomodo” di lusso nella diretta MotoGp streaming delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Thailandia 2024 a Buriram!