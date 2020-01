Tony Colombo e Tina Rispoli in pelliccia/ Haters attaccano e lui: “Ne metto un’altra”

Tony Colombo e Tina Rispoli ancora al centro delle polemiche. Stavolta non per l’inchiesta televisiva di “Non è l’Arena” o quella giornalistica di Fanpage, e neppure per un concerto del cantante neomelodico. La coppia ha deciso di trascorrere alcuni giorni di relax a Montecarlo e di condividere alcuni momenti sui social. Una foto, che è stata pubblicata su Instagram, scatenando molte critiche. Non tutti hanno gradito l’outfit scelto dalla coppia per gli auguri del nuovo anno arrivati dal Principato. Le vistose pellicce indossate da Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli non sono state apprezzate dai follower. Ma il cantante neomelodico non si è limitato a incassare le critiche, anzi ha risposto anche in maniera piccata agli attacchi tramite le Instagram Stories. «Ci criticate per la pelliccia, ma non sapete neanche cosa vuol dire essere animalisti, perché poi siete i primi a mangiare alette di pollo, hamburger, carne, salsiccia, kebab», ha attaccato Tony Colombo.

TONY COLOMBO E TINA RISPOLI IN PELLICCIA, LA REPLICA AGLI HATERS

Tony Colombo e Tina Rispoli accusano dunque gli haters di essere ipocriti perché li criticano ma non si comportano in maniera coerente rispetto a quanto dichiarano. «Poi siete i primi a criticare le pellicce perché vengono uccisi gli animali», lo sfogo del cantante neomelodico. E allora ha detto una cosa ai follower che hanno criticato lui e sua moglie: «Anch’io sono animalista e non voglio maltrattamenti sugli animali, non mi piacciono abusi e sfruttamenti, ma mi piace la pelliccia e la indosso». E quindi ha lanciato una provocazione: «Anzi, domani ne metto un’altra, di un altro colore. Prima di fare gli animalisti, pensate». Questa replica di Tony Colombo però non ha placato le polemiche, anzi. Sui social divampa il dibattito, ma del resto la coppia è abituata a far discutere. Lo dimostrano, ad esempio, le tante puntate che Massimo Giletti ha dedicato loro con “Non è l’Arena” dopo le ospitate a “Live Non è la D’Urso”.

