Tony Effe e Vittoria Ceretti/ Vacanza insieme per la coppia tra frutta e…

Vacanze a Santorini e nel bel Mediterraneo per Tony Effe e Vittoria Ceretti. L’ex fidanzato di Taylor Mega e quella che per tutti è già la modella erede di Bianca Balti, hanno una relazione ormai da qualche mese e oggi si mostrano insieme sui social per la gioia dei fan. Lui evita di inquadrarla nelle sue storie a bordo dello yatch che li ospita, mentre lei mostra prima la stessa location, poi una foto in cui appare il braccio di lui sul corpo di lei e, infine, piazza nelle storie una bella foto di Tony Effe con tanto di cuoricino blu accanto. Barbecue, piscina e frutta, fanno il resto mentre sui social i fan sbavano già per loro. Niente dubbi quindi, la modella Vittoria Ceretti ha preso il posto di Taylor Mega nel cuore del cantante della Dark Polo Gang che nel mese di marzo ha annunciato la fine della sua relazione con l’ex naufraga de L’Isola dei famosi.

TONY EFFE E VITTORIA CERETTI INSIEME A SANTORINI

I bene informati hanno parlato subito di una nuova fiamma e, in particolare, proprio della modella con la conferma di Spysee sottolineando il fatto che i due fossero insieme dall’altra parte del mondo, impegnati in una romantica vacanza insieme a New York. All’epoca Tony Effe e Vittoria Ceretti non hanno confermato ufficialmente la loro relazione ma adesso sembra che non ci siano dubbi. La modella che ha calcato le prestigiose passerelle di Dolce e Gabbana, Chanel, Michael Kors, Tommy Hilfiger, Burberry, Versace, Ferragamo, Cavalli, Dior, Valentino, Louis Vuitton e Givenchy, sta vivendo mesi di intenso amore al fianco del cantante e adesso stanno facendo prove tecniche di convivenza in vacanza venendo allo scoperto sui social. Cos’altro sapranno regalare ai fan i due? Arriverà un commento ufficiale da parte dell’ex Taylor Mega?

