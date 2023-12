Tony Effe: “Ho tradito Taylor Mega”/ “Se voglio una cosa materiale la prendo con la violenza”

Effe: “Ho sempre avuto una rabbia dentro”

Tony Effe, noto e amato rapper italiano, si racconta a tuttotondo ai microfoni di One More Time, il podcast di Luca Casadei: “Ho sempre avuto una rabbia dentro e la psichiatra mi ha detto che forse dipende dal modo aggressivo che aveva mia madre con me, anche se era dolce come mamma” esordisce l’artista.

Perla Vatiero in lacrime al Grande Fratello 2023, sfogo dovuto a Mirko e Greta/ "Non ce la faccio più"

E ancora: “Se voglio una cosa materiale la prendo con la violenza, ma sono consapevole che sbaglio. Tra i 7 ed i 10 anni ho iniziato a fare comparse nei film perché mia mamma mi aveva fatto un book. Poi ho fatto anche doppiaggio e quando andavo a Gardaland la gente mi riconosceva“. Poi è arrivato il successo con Dark Polo Gang: “Da contratto dobbiamo ancora fare un album, ma non abbiamo scadenze“.

Perla Vatiero, frecciatina a Greta Rossetti al Grande Fratello 2023/ “Se avessi meno cervello…”

Tony Effe choc: “Ho tradito Taylor Mega”

Il rapper, ai microfoni di One More Time, ha parlato della sua situazione sentimentale facendo anche riferimento alla storia con Taylor Mega: “Il mio primo amore è finito per la gelosia di lei e lo capivo perché ero all’inizio del successo, ma questa gelosia mi ha fatto andare via”.

Effe rivela di aver tradito la nota influencer ponendo fine alla relazione: “Poi sono diventato molto geloso io, ma Taylor Mega mi ha fatto cambiare. Quando l’ho tradita, ho pianto confessando il tradimento perché sapevo che sarebbe stata la fine del nostro rapporto. Tante volte non vorrei essere Tony Effe. Prima ero felice di esserlo, ma adesso con il successo le persone si relazionano diversamente con me. Mi sento più solo rispetto a prima” ha rivelato l’artista nel podcast di Luca Casadei.

GRANDE FRATELLO 2023, 24A PUNTATA/ Concorrenti e diretta: Perla e Grecia le preferite del pubblico?

© RIPRODUZIONE RISERVATA